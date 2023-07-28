Туристический поток из России в Таиланд в первом полугодии 2023 года вырос на 1000%. Больше половины вилл, проданных на Пхукете в 2022 году, купили россияне

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После начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину и запрета на полеты из России в Евросоюз многие богатые россияне стали посещать страны с легким визовым режимом, такие как Таиланд, пишет агентство Bloomberg. По данным министерства туризма и спорта Таиланда, с января по июнь 2023 года страну посетили 791 574 гражданина России, что почти на 1000% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Больше половины российских туристов прилетели в аэропорт Пхукета и, по оценке местной туристической ассоциации, больше всего туристов на острове было именно из России.

Жители РФ активно покупают дорогие дома на Пхукете. По итогам 2022 года на острове продали 338 вилл, что на 82% больше, чем в 2021 году, и примерно половину из них купили россияне, следует из данных агентства недвижимости Knight Frank Thailand. Директор по продажам компании FazWaz Property Group Кристиан Штайнбах рассказал Bloomberg, что в прошлом году заключил одну из своих самых выгодных сделок, когда покупатель из России купил на Пхукете 16 вилл. Типичный покупатель недвижимости из России — это предприниматель в возрасте около 30 лет из восточной части РФ, например, из Владивостока, но есть также инвесторы из Москвы и Петербурга, говорит вице-президент Russia Sothebyʼs International Realty Елена Мариничева.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в июле открыл на Пхукете российское консульство. Оно появилось на территории прибрежного поселка Royal Phuket Marina, где расположены виллы стоимостью от 300 тысяч до нескольких миллионов долларов и есть причалы для яхт.

Привлекает Таиланд и российских миллиардеров. В декабре 2022 года на Пхукете заметили яхту российского магната недвижимости, совладельца инвестиционной группы «Абсолют» Александра Светакова. В январе 2023 года миллиардер Игорь Рыбаков провел на Пхукете бизнес-тренинг для группы из 20 человек.

На фоне возросшего туристического потока из РФ на Пхукете начали открываться новые заведения, в том числе рестораны и бани. Так, владелец ресторанов Chekhoff на Пхукете Николай Батаргин недавно открыл третий ресторан русской кухни, а российская сеть ресторанов «Веранда» — свой пятый ресторан в Таиланде, он тоже появился на Пхукете.

Жители Таиланда, особенно жители южных островов, стали приспосабливаться к тому, как вырос туристический поток из России. Как отмечает Bloomberg, в международном аэропорту Пхукета объявления делают в том числе на русском языке, а на улицах названия магазинов написаны кириллицей. Уличные торговцы помимо таких блюд, как пад-тай или том-ям, теперь подают борщ и блины.