Москву накрыл ливень с грозой и градом. Затоплены улицы, станции метро и два торговых центра

Днем 26 июля в Москве и Подмосковье прошел ливень с грозой, градом и порывами ветра до 20 метров в секунду. В Западном округе, Новой Москве и Северо-западном округе выпало больше половины месячной нормы осадков. В Москве затопило улицы, станции метро, а также как минимум два здания — торговые центры «Вегас» и Roomer. Ликвидацией последствий занимаются 300 бригад и около 290 единиц техники ГУП «Мосводосток». Департамент транспорта Москвы предупредил о возможных локальных задержках наземного транспорта из-за непогоды. Накануне заместитель мэра города Петр Бирюков заявлял, что системы водоотведения города проверены и очищены. Ожидается, что ливни прекратятся в ближайшие часы.

А вот что было неделю назад

Сильнейший ливень затопил Москву На некоторых улицах в центре города машины по крышу ушли под воду

А вот что было неделю назад

Сильнейший ливень затопил Москву На некоторых улицах в центре города машины по крышу ушли под воду