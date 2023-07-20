Управление Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю

В Пермском крае 18 июля умерла 16-летняя жительница поселка Ярослава Шихова, которая 10 дней находилась в реанимации после того, как, по данным Следственного комитета РФ, ее поджег 16-летний знакомый. Шихову похоронили 20 июля.

По версии следствия, подросток, имя которого не раскрывается, в ночь на 8 июля пригласил Ярославу Шихову к себе домой «в отсутствие взрослых и иных лиц». Затем обвиняемый недалеко от дома облил девушку горючей жидкостью и поджег. Пострадавшую нашли возле железнодорожной станции Чад, в нескольких сотнях метров от дома обвиняемого.

Сотрудник РЖД рассказал 59.ru. на условиях анонимности, что Шихову, лежавшую возле рельсов, около 6:20 утра 8 июля заметил машинист проезжающего поезда и сообщил об этом на станцию. Когда на место прибыли сотрудники железной дороги и врачи скорой помощи, рядом с девушкой горела трава, сообщил источник издания. «Она была полностью голая, в одних носках. Одежду не нашли. Вся ее голова была в крови, волосы были подгоревшие. При этом на теле не было крови», — рассказал сотрудник РЖД.

Ярославу Шихову госпитализировали в крайне тяжелом состоянии с обширными ожогами — по разной информации, у нее обгорело 85–90% тела. Сперва она находилась в реанимации районной больницы, затем ее перевели в больницу в Перми. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство, совершенном с особой жестокостью. Подозреваемого 10 июля арестовали на два месяца.

Сразу несколько источников заявили, что Ярославу Шихову изнасиловали. Сотрудник станции Чад сказал об этом 59.ru, сославшись на медработников и полицейских. Он утверждает, что девушке «заливали горючую жидкость в рот и туда» (имеются в виду половые органы), чтобы уничтожить «биологические следы». Телеграм-канал Ural_Mash также сообщил, что обвиняемый изнасиловал девушку, прежде чем поджечь ее. СК об изнасиловании не заявлял.

Погибшая Ярослава Шихова и арестованный обвиняемый, по данным СМИ, дружили. Mash пишет, что они учились в параллельных классах в одной из школ поселка. Жители Октябрьского рассказывают, что отец задержанного — пенсионер МВД, работающий в охране на крупном нефтяном предприятии, мать — сотрудница регионального управления ФСИН. Отец Ярославы Шиховой — преподаватель в училище, мать — воспитатель.

Жители поселка Октябрьский считают, что к преступлению помимо задержанного причастны еще два подростка. Об этом они заявили в петиции, опубликованной на сайте Change.org, требуя наказать «всех виновных в жесточайшем убийстве». Местный паблик ProCHAD утверждает, что в нападении участвовали два молодых человека из Октябрьского и один из Перми, все в этом году окончили 10-й класс. Телеграм-канал «Пермь 36,6» утверждает, что среди тех, кого считают причастным к преступлению, оказался сын местного криминального авторитета.

О том, что в преступлении участвовали три подростка, также заявил источник «Комсомольской правды» в силовых структурах. Согласно его версии, Ярослава Шихова сбежала из дома, чтобы попасть на вечеринку в дом родителей обвиняемого. По выражению «Комсомольской правды», Шихова «попала под горячую руку» 16-летнему другу после того, как он расстался со своей девушкой. Издание утверждает, что подросток изнасиловал Шихову, а затем вместе с друзьями поджег ее.

Отец девушки Николай Шихов рассказал «Комсомольской правде», что, когда он впервые пришел к дочери в больницу, она назвала «фамилию одного из тех, кто на нее напал». «Фамилии двух остальных, как мне известно, дочь назвала, когда ее забирала скорая. Это те люди, о которых сейчас все пишут в соцсетях», — сказал Шихов. В разговоре с 59.ru отец девушки также сказал, что дочь сообщила ему фамилию одного нападавшего — того, кого задержали.