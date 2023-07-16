На Netflix вышел сериал о сыне последнего короля Италии, которого судили за убийство Но после премьеры обсуждают не дело героя. В одной из серий он говорит, что видел, как король Испании застрелил своего брата

Виктор Эммануил Савойский Netflix

На Netflix вышел документальный многосерийный фильм «Король, которого никогда не было», рассказывающий историю Виктора Эммануила Савойского — сына последнего короля Италии, отказавшегося от монархии в 1946 году.

Авторы сериала уделили большое внимание одному из эпизодов жизни Виктора Эммануила — в августе 1978 года во время отдыха на острове Кавалло, расположенном недалеко от Корсики, сын последнего короля Италии взял ружье и начал стрелять по молодым людям (они пытались забрать шлюпку, привязанную к его лодке). Случайная пуля ранила 19-летнего немца Дирка Хамера, спавшего в соседней лодке. Спустя несколько месяцев Хамер умер от полученного ранения.

Виктор Эммануил Савойский в молодости Netflix

Расследование длилось 13 лет (Виктор Эммануил лишь в 1989 году стал фигурантом уголовного дела) и сопровождалось скандалами, в частности, из дела исчезали документы, а на свидетелей, как утверждалось, оказывалось давление. В итоге Виктора Эммануила в 1991 году признали виновным лишь в незаконном владении оружием и приговорили к шести месяцам условного срока.

Газетная статья о Дирке Хамере, погибшем от пули Виктора Эммануила Netflix

Однако, пишет издание Corriere della Sera, после выхода сериала (в Италии он получил название «Принц») в центре внимания оказалось другое убийство, упомянутое в одном из эпизодов. В финале 86-летний Виктор Эммануил Савойский заявил, что был свидетелем убийства, совершенного другим представителем европейской монархии — бывшим королем Испании Хуаном Карлосом.

В марте 1956 года погиб младший брат будущего короля Альфонсо, ему было 14 лет. Вместе со своим старшим братом Хуаном Карлосом он играл с револьвером и получил смертельное ранение. Точные обстоятельства произошедшего до сих пор не раскрыты, однако, согласно большинству версий, револьвер во время выстрела держал в руках именно Хуан Карлос. Согласен с этим и Виктор Эммануил, в сериале он говорит:

Это Хуан Карлос убил его, я там был.

Как отмечает Corriere della Sera, фраза о Хуане Карлосе, сказанная Виктором Эммануилом в сериале, прозвучала в самом конце и за кадром. Автор проекта, журналистка Беатрис Борромео, объясняет, что добавила эту деталь, потому что она отчасти объясняет произошедшее с самим Виктором Эммануилом: в детстве он стал свидетелем случайного убийства, обстоятельства которого скрыли, и это, по ее мнению, повлияло на него. Борромео повторила, что Виктор Эммануил упоминал произошедшее с Хуаном Карлосом не только в интервью, но и несколько раз говорил об этом членам съемочной группы.

Виктор Эммануил с женой и сыном Netflix

Сын Виктора Эммануила Эммануил Филиберто в свою очередь заявил, что разочарован тем, что реплика отца о Хуане Карлосе попала в фильм. «Это хорошо известная история несчастного случая, — сказал он Corriere della Sera, подчеркнув, что они с отцом уважают Хуана Карлоса, который всегда был близок их семье. — Честно говоря, не стоило упоминать об этом снова». Эммануил Филиберто также отметил, что, по его мнению, этот случай «не имеет ничего общего» с историей его отца.

Режиссер картины Беатрис Борромео — представительница итальянской аристократической семьи. Она замужем за Пьером Казираги, младшим сыном Каролины, принцессы Ганноверской — старшей дочери князя Монако Ренье III и актрисы Грейс Келли. Итальянские СМИ предположили, что именно принадлежность к европейской аристократии позволила Борромео взять интервью у Виктора Эммануила Савойского. Однако Борромео, напоминает Corriere della Sera, была известной журналисткой и до того, как стала частью дома Гримальди, правящего в Монако.

Трейлер фильма «Король, которого никогда не было» Phoenix Media Distribution

Хуан Карлос занял трон короля Испании в 1975 году. В 2014-м он отрекся от престола, передал корону сыну и позднее покинул страну. В заявлении об отречении решение короля объяснялось желанием уступить престол молодому наследнику, который сможет провести реформы. При этом с Хуаном Карлосом и членами его семьи было связано несколько громких скандалов — в том числе их подозревали в коррупции, отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.

История Хуана Карлоса

Бывший король Хуан Карлос эмигрировал из Испании. Когда-то он был символом демократического возрождения страны — а теперь поставил под угрозу саму монархию

История Хуана Карлоса

Бывший король Хуан Карлос эмигрировал из Испании. Когда-то он был символом демократического возрождения страны — а теперь поставил под угрозу саму монархию