Drew Angerer / Getty Image

Компания Meta запустила социальную сеть Threads, предназначенную для обмена короткими сообщениями. Сразу после запуска Twitter пригрозил Meta иском, обвинив корпорацию в краже своих технологических секретов.

Threads начала работать 5 июля. Новая соцсеть позиционируется как дополнение к Instagram — и сделана той же командой разработчиков. Регистрация в Threads происходит через аккаунт в инстаграме, при этом в новую соцсеть можно автоматически перенести все свои инстаграм-контакты. В Threads можно писать сообщения длиной до 500 символов и прикреплять к ним фото или видео длительностью до пяти минут.

В первые 18 часов после запуска в приложении зарегистрировались 30 миллионов пользователей, утверждают в Meta. Новая соцсеть доступна в большинстве стран мира, в том числе в России (где Meta признана «экстремистской» организацией) — но на территории РФ функционирует только при включенном VPN. В Госдуме подтвердили, что соцсеть «де-факто блокируется в РФ», так как «серьезно интегрирована с Instagram», который уже заблокирован в России. Отдельно Роскомнадзор не выпускал предписаний о блокировке Threads.

Google Play Google Play

Представители Meta заявили, что Threads пока не будет работать на территории Евросоюза, объяснив это юридическими сложностями из-за новых законов о персональных данных, которые вступят в силу в 2024 году (эксперты еще до выхода Threads называли его «кошмаром в области приватности», отмечая, что приложение собирает огромное количество информации о пользователях, в том числе о здоровье и финансах, местоположении, контактах и истории поиска в браузере). В Meta при этом сказали, что от планов запустить сервис в ЕС не отказываются.

Одна из особенностей Threads — в нем лента обновлений алгоритмическая, пользователи видят посты не только тех, на кого они подписаны, но и других авторов. Маск уже раскритиковал эту особенность, а разработчики пообещали добавить хронологическую ленту позже. threads.net

В Meta не скрывают, что новая соцсеть задумана как прямой конкурент Twitter. Как выяснило издание Semafor, уже через несколько часов после запуска Threads юристы Twitter направили владельцу Meta Марку Цукербергу письмо, в котором обвинили компанию в «систематическом, преднамеренном и незаконном присвоении коммерческих секретов и другой интеллектуальной собственности».

В письме Twitter требует от Цукерберга «немедленно принять меры», чтобы прекратить использование коммерческих секретов компании, в противном случае угрожая подать в суд. Как утверждают адвокаты Twitter, Meta в последнее время десятки бывших сотрудников компании Илона Маска, которые имели доступ к конфиденциальной информации. По мнению адвокатов, именно им было поручено разработать «приложение-подражатель» с прямым намерением использовать интеллектуальную собственность Twitter. В Meta ответили, что ни один из бывших сотрудников Twitter не принимал участие в разработке приложения.

Марк Цукерберг после запуска опубликовал в своем твиттере первое сообщение с 2012 года. Вот оно:

Как считают аналитики, Meta выбрала для запуска Threads «идеальный момент» — с учетом того, что в последние месяцы происходит в Twitter. После того, как соцсеть приобрел Илон Маск, он начал предпринимать масштабные преобразования, многие из которых не понравились пользователям.

Еще несколько недель назад на фоне слухов о запуске новой соцсети Маск вызвал Цукерберга на бойцовский поединок. В своем твиттере он написал, что «готов к бою в клетке» с основателем Meta — тот ответил «отправь мне местоположение», после чего Маск предложил драться в октагоне в Лас-Вегасе.

С тех пор возможность поединка стала широко обсуждаться в сети, а крупные букмекеры начали принимать ставки на его исход. Президент UFC Дана Уайт в конце июня утверждал, что говорил с обоими миллиардерами и что те якобы «абсолютно серьезно» настроены на проведение боя. Биограф Маска Уолтер Айзексон, в свою очередь, заявил, что вероятность боя «равна нулю» и что вызов Маска — это «метафора его борьбы с Meta». Сами бизнесмены после первоначального обмена сообщениями никаких заявлений не делали.

Читайте также

Илон Маск погрузил Twitter в хаос — журналисты выяснили, как именно это произошло Главное из расследования The Verge

Читайте также

Илон Маск погрузил Twitter в хаос — журналисты выяснили, как именно это произошло Главное из расследования The Verge