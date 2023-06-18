Замечали, что стали чаще попадать в турбулентность даже при ясном небе? Оказывается, во всем виновато глобальное потепление

Hendrik Schmidt / dpa / Scanpix / LETA

За последние четыре десятилетия по мере изменения климата в мире значительно повысилось количество случаев, когда самолеты сталкивались с так называемой . На таких важных направлениях, как трансатлантические рейсы, вероятность самолета попасть в турбулентные потоки выросла более чем наполовину. Об этом говорится в исследовании ученых Университета Рединга, опубликованном в научном журнале Geophysical Research Letters.

Его авторы проанализировали климатические данные с 1979 по 2020 год, подтвердив предположение о влиянии глобального изменения на картину более или менее «турбулентных» зон на планете.

Как показало исследование, сильнее всего вероятность столкнуться в полете с турбулентностью выросла в воздушном пространстве над США и Северной Атлантикой, где пролегают одни из самых загруженных мировых авиамаршрутов.

Так, в средней точке над Северной Атлантикой общая годовая продолжительность сильной турбулентности ясного неба увеличилась на 55% — с 17,7 часа в 1979 году до 27,4 часа в 2020-м. Умеренная турбулентность в том же районе выросла на 37% (с 70,0 до 96,1 часа), а легкая турбулентность — на 17% (с 466,5 до 546,8 часа).

Также значительный рост наблюдался в Европе, на Ближнем Востоке и над Южной Атлантикой. Напротив, за последние 40 лет количество случаев турбулентности снизилось над Китаем, Россией и Южной Азией.

Изменение глобальной картины турбулентности на планете авторы статьи связывают с потеплением: более теплый воздух приводит к более резким перепадам скорости ветра в высотных струйных течениях. Эти зоны наиболее опасны с точки зрения турбулентности.

«Турбулентность делает полеты ухабистыми и иногда может быть опасной. Авиакомпании должны начать задумываться о том, как они будут справляться с растущей турбулентностью, поскольку только в США это обходится отрасли в сумму от 150 до 500 миллионов долларов в год. Каждая дополнительная минута, проведенная в условиях турбулентности, увеличивает износ самолета, а также повышает риск получения травм пассажирами и бортпроводниками», — говорит один из авторов исследования, метеоролог Марк Проссер.

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