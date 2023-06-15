В 2001 году талибы разрушили гигантские статуи Будды в Бамианской долине. Вернув себе власть спустя 20 лет, они решили на них заработать

Ниша, в которой находилась статуя Будды. 5 сентября 2022 года Marcus Yam / LA Times / Getty Images

В 2001 году исламистское движение «Талибан», за несколько лет до этого захватившее власть в Афганистане, уничтожило две гигантские статуи Будды, высеченные в скале в Бамианской долине. Снова придя к власти через более чем 20 лет, талибы кардинально изменили отношение к древним памятникам — и теперь рассматривают долину как потенциальный источник дохода и планируют сделать ее туристической достопримечательностью. О нынешнем состоянии Бамианской долины, находящейся в списке Всемирного наследия, рассказывает The Washington Post.

Статуи Будды высотой в 55 и 37 метров были возведены в VI веке до нашей эры. Считается, что решение об их уничтожении принял лично лидер «Талибана» мулла Омар, объявивший их «языческими идолами». Статуи уничтожали в несколько этапов, в том числе с помощью зенитных орудий.

Бамианские статуи Будды до разрушения Pictures From History / Universal Images Group / Getty Images

Несмотря на то, что сами статуи были полностью разрушены, ЮНЕСКО в 2003 году внесло ландшафт Бамианской долины в список Всемирного наследия. Организация отметила объект как «находящийся под угрозой».

После талибов власти Афганистана намеревались восстановить статуи. При поддержке ЮНЕСКО были проведены работы, направленные на укрепление ниш, в которых стояли Будды и повышение стабильности их остатков. В 2011 году представители афганских властей и эксперты решили, что статуи потенциально готовы к исключению из списка объектов, находящихся под угрозой, однако в итоге из-за разногласий относительно того, как именно необходимо их реконструировать, завершить работы так и не удалось.

Когда «Талибан» снова власть в 2021 году, представители движения стали смотреть на Бамианскую долину более прагматично, чем 20 лет назад. На фоне отсутствия иностранной поддержки и острой необходимости в деньгах, пишет Washington Post, талибы начали рассматривать останки статуй Будды как потенциально прибыльный источник дохода и работать над привлечением туристов. Теперь они хотят превратить долину в одну из главных достопримечательностей страны.

«Бамиан и в особенности Будды имеют большое значение для нашего правительства, так же как и для всего мира», — сказал в беседе с Washington Post замминистра культуры Афганистана Атикулла Азизи, отметив, что в масштабах всей страны «Талибан» направил более тысячи человек на защиту объектов культурного наследия.

Сейчас за посещение статуй с афганцев берут эквивалент 58 американских центов, с иностранцев — 3,45 доллара. У входа, пишет Washington Post, стоит ларек с мороженым, возле него — вооруженная охрана. Единственный находящийся на территории отель огорожен колючей проволокой. Внутри него на стенах висят фотографии статуй до разрушения. Издание пишет, что сейчас в долине, в основном, бывают два совершенно разных типа посетителей — образованные афганцы и солдаты «Талибана», расквартированные поблизости.

По словам представителя региональных властей Сайфуррахмана Мохаммади, за 2022 год провинцию Бамиан посетили около 200 тысяч туристов, большинство из которых были афганцами. Он считает, что при дополнительных усилиях по продвижению и оживлению этого района туризм «может стать значительным источником дохода». Уже сейчас туристы во время своих поездок в Бамиан в среднем тратят сумму, эквивалентную 57 долларам США.

При этом владельцы одного из сувенирных магазинов, напротив, рассказали The Washington Post, что после возвращения талибов к власти количество туристов значительно уменьшилось, а продажи сувениров — афганских платьев и ковров ручной работы с изображением статуй — сократились в два раза.

В способности талибов сохранить историческое место у многих есть сомнения. «Они профессионалы в уничтожении вещей, но не в их восстановлении», — выразил мнение 22-летний афганец по имени Саид, который добирался до Бамиана целый день, чтобы больше узнать о доисламской истории своей страны. Филипп Марки, возглавляющий в Афганистане, отмечает, что хотя талибы «поняли, что уничтожение археологических памятников или исторических зданий не принесет им поддержки», им совершенно не хватает знаний и опыта для восстановления исторических мест.

С учетом этого, делает вывод Washington Post, как будет развиваться ситуация вокруг Бамианской долины дальше — неясно. Средств для финансирования масштабных проектов у «Талибана» нет, а иностранные организации и туристы не готовы возвращаться в Афганистан, пока у власти остаются талибы.

При этом в самом «Талибане» не все положительно относятся к идее сделать долину туристическим объектом. Так, губернатор провинции Бамиан Абдулла Сархади заявил, что хотя привержен делу сохранения культурного наследия Афганистана, поддерживает решение уничтожить статуи. «Мы мусульмане. Мы должны следовать требованиям Бога», — сказал он. По мнению чиновника «Талибана», туристы могли бы посещать другие исторические места.

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