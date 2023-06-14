В Великобритании многодетную мать, прервавшую беременность с помощью таблеток, отправили в тюрьму по закону 1861 года После приговора в стране начались дебаты о реформе законодательства об абортах

Здание королевского суда в городе Сток-он-Трент, где вынесли решение по делу Карлы Фостер Dean Atkins / Alamy / Vida Press

В Великобритании 44-летнюю многодетную мать Карлу Фостер приговорили к лишению свободы после того, как она прервала беременность на восьмом месяце, приняв таблетки для аборта.

Согласно материалам дела, Фостер и трое ее сыновей живут в деревне Барластон в центральной Англии. В начале 2020 года, в разгар пандемии коронавируса, она вернулась к своему давнему партнеру, после того как в 2019 году забеременела от другого мужчины. Согласно данным суда, у Фостер пыталась скрыть беременность от своего партнера и была в тяжелом эмоциональном состоянии.

В мае 2020 года после удаленной консультации с представителем Британской консультационной службы по вопросам беременности ( ) Фостер получила по почте таблетки для прерывания беременности. После того как она приняла препарат, у нее начались роды. В результате ребенок родился мертвым. Следствие установило, что на тот момент Фостер находилась на беременности, тогда как аборты в Великобритании до 24-й недели. Экспертиза назвала причиной гибели ребенка использование матерью препаратов для прерывания беременности.

По версии обвинения, британка предоставила BPAS ложную информацию о сроке своей беременности, чтобы получить препарат. Кроме того, согласно материалам дела, в период с февраля по май 2020 года Фостер неоднократно искала в интернете способы избавиться от беременности, в том числе «как сделать аборт, не обращаясь к врачу» и «как потерять ребенка в шесть месяцев».

Следствие и суд сочли эти поисковые запросы доказательством того, что британка знала, на каком сроке беременности находится на момент ее прерывания. В свою очередь адвокат Фостер заявил, что на фоне локдауна и пандемии ковида его подзащитная не могла получить консультацию врача и искала информацию о прерывании беременности самостоятельно.

Изначально Фостер обвинили в убийстве ребенка, но она не признала себя виновной. Позже она признала вину по альтернативному обвинению — в применении лекарств с намерением прервать беременность по закону о преступлениях против личности 1861 года. Согласно этому закону, женщина, принявшая «яд» с намерением вызвать у себя выкидыш, должна быть признана «виновной в тяжком преступлении» и наказана «пожизненными каторжными работами».

В преддверии завершения слушаний по делу Фостер в королевский суд в Сток-он-Тренте поступило письмо от ряда организаций, связанных с защитой женского здоровья. Они призвали вынести приговор, не связанный с лишением свободы. Авторы письма выразили обеспокоенность тем, что тюремный срок Фостер может помешать другим женщинам получить таблетки для прерывания беременности или остановит пациенток на поздних сроках от обращения за медицинской помощью.

В ответ судья Эдвард Пепперолл назвал письмо «неуместным». Он отметил, что его обязанность состоит в том, чтобы применять действующие законы, а если авторы послания хотят изменить законодательство, то им нужно обращаться в парламент, а не в суд.

Вынося приговор, судья назвал дело «трагическим». По его словам, подсудимая была «раздавлена чувством вины», «страдала от депрессии», но оставалась хорошей матерью своим сыновьям, один из которых нуждается в особом уходе. Судья также признал, что дети Фостер пострадают от заключения матери под стражу.

В итоге суд постановил, что Фостер должна будет провести 14 месяцев в тюрьме. Затем она сможет выйти на свободу и должна будет соблюдать определенные правила в течение следующих 14 месяцев. Если она их нарушит, ее могут вернуть под стражу.

Дело Фостер вызвало дебаты в британском обществе о реформе действующего законодательства об абортах. Защищающие права женщин политики, активисты и организации были возмущены приговором на основе «архаичного закона».

Глава BPAS Клэр Мерфи заявила, что за последние три года в Великобритании возросло число женщин и девочек, которые столкнулись с травмирующими длительными полицейскими расследованиями и которым грозит пожизненное тюремное заключение из-за этого закона. «Уязвимые женщины в невероятно сложных обстоятельствах заслуживают большего от нашей правовой системы», — добавила она.

«Средний срок тюремного заключения за насильственные преступления в Англии составляет 18 месяцев. Женщина, которая сделала аборт, не соблюдая правильных процедур, только что получила 28 месяцев по закону 1868 года (Кризи ошиблась, закон был принят в 1861 году, — прим. „Медузы“)», — написала в твиттере депутат от Лейбористской партии Стелла Кризи. По ее данным, за последние 10 лет по закону 1861 года провели 67 расследований.

Представитель Консервативной партии Кэролайн Ноукс отметила, что подобные случаи, как дело Фостер, показывают, что мы полагаемся на законодательство, которое «очень устарело».

В свою очередь, противники прерывания беременности заявили, что случай Фостер демонстрирует трагические последствия решения правительства разрешить рассылку таблеток для прерывания беременности по почте и призвали ограничить эту практику.

Официальный представитель премьер-министра Великобритании Риши Сунака отметил, что действующие в стране законы в сфере прерывания беременности обеспечивают баланс. «Наши законы в их нынешнем виде уравновешивают право женщины на доступ к безопасным и легальным абортам с правами еще не родившегося ребенка. Мне ничего не известно о каких-либо планах по изменению этого подхода», — заявили на Даунинг-стрит.