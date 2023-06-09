На Урале на единственном в России месторождении изумрудов началась забастовка из-за возможных увольнений Десятки горняков второй день отказываются подниматься из шахты

«Мариинский прииск» в поселке Малышева Свердловской области

Несколько десятков сотрудников в Свердловской области — единственного в России изумрудно-бериллиевого месторождения — 8 июня объявили забастовку и отказались покидать шахту, сообщает E1.ru.

По словам бастующих горняков, несколько дней назад руководство предприятия, подконтрольного «Ростеху», объявило на собрании, что собирается поэтапно остановить подземную добычу руды, перейти к открытым горным работам, законсервировать шахту и сократить рабочих. Об этом в том числе говорится в протоколе совещания, копию которого получило издание E1.ru.

Под сокращение, по словам сотрудников «Мариинского прииска», могут попасть около 180 человек — все, кто работает под землей. Один из шахтеров сказал, что семьи рабочих «ходят в неизвестности», поскольку «набрали ипотек и кредитов». Жена одного из бастующих рабочих Ксения рассказала, что муж сообщил ей о готовящихся сокращениях 5 июня. «Потому что невыгодно вас содержать, вы никому не нужны, сказали представители „Ростеха“», — привела Ксения слова своего мужа.

К забастовке, по разной информации, присоединились от 80 до 150 человек, которые отказались подниматься на поверхность. На второй день забастовки в компании «РТ-Капитал», владеющей «Мариинским прииском», сообщили, что под землей находятся 76 человек.

В пресс-службе предприятия «Мариинский прииск» заявили, что сообщения о планируемых сокращениях не соответствуют действительности. Там отметили, что компания стремится сократить чистый убыток и переходит на менее затратные и более современные способы добычи и переработки сырья. На месторождении, как сообщили в «Ростехе» в ноябре 2022 года, собираются построить фабрику по переработке бериллиевых руд. В пресс-службе «Мариинского прииска» заявили, что добыча бериллия изменит «оргштатную структуру предприятия», но «масштабных сокращений коллектива» не будет. «Никто из сотрудников не будет отправлен на улицу и не останется без источника дохода», — добавили на предприятии.

Компания «РТ-Капитал», прямой собственник «Мариинского прииска», заявила в первый день забастовки, что протестную акцию спровоцировали несколько активистов, которые «подняли на уши коллектив». «У тех, кто не согласен, еще есть возможность принять это или уволиться добровольно, если они чего-то не понимают», — заявили в компании. Там подчеркнули, что «объективных причин для недовольства» нет, поскольку «зарплаты платятся, никого не увольняют, предприятие не закрывают». Компания начала переговоры с участниками забастовки и пригрозила «жесткими мерами, вплоть до увольнения», если они продолжат «саботаж».

Руководитель областного департамента по труду Дмитрий Антонов заявил, что нет «речи о том, что люди в одночасье потеряют работу», но департамент стремится обеспечить всех специалистов работой и сейчас ведет переговоры с потенциальными работодателями. Глава Малышевского городского округа Мария Рубцова также сообщила, что власти «сконцентрировали усилия на проектах трудоустройства сотрудников „Мариинского прииска“» и нашли несколько предприятий, готовых взять их на работу. «Отдельно мы прорабатываем вопросы доставки сотрудников на работу и домой», — сказала она.

Министр промышленности Свердловской области Сергей Пересторонин, прибывший на место, поговорил с руководством предприятия, а также пообещал близким шахтеров найти того, кто проводил собрание, на котором заявили о сокращениях. Прокуратура области начала проверку. На место приехала областной омбудсмен Татьяна Мерзлякова. Возле предприятия дежурит скорая, о происшествиях не сообщалось.