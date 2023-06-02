Первый стрим с Марса Европейское космическое агентство устроило прямую трансляцию в честь 20-летия аппарата «Марс Экспресс». Вот как это было

Европейское космическое агентство (ESA) в честь 20-летия марсианского орбитального аппарата «Марс Экспресс» организовала первую прямую трансляцию с орбиты этой планеты.

European Space Agency, ESA

Обычно изображения, получаемые из дальнего космоса, проходят длительный путь анализа и обработки, из-за чего задержка между их съемкой и публикацией составляет не менее нескольких дней (в качестве исключения можно назвать отдельные кадры, получаемые с аппаратов сразу же после посадки — они позволяют оценить степень ее успешности).

В случае с экспериментальным прямым эфиром эта задержка сведена к минимуму, — хотя, конечно, все равно остается существенной из-за огромного расстояния между Марсом и Землей. Теоретически, в зависимости от взаимного расположения планет, задержка может составлять от 3 до 22 минут. Это время, которое требуется радиосигналу, несущему визуальную информацию от марсианских аппаратов, чтобы достичь Земли.

ESA организовала передачу изображений, получаемых камерой визуального мониторинга (VMC) аппарата «Марс Экспресс» сначала на Землю, а затем — напрямую в стрим на ютьюбе. Камера делает снимки каждые 50 секунд, около 17 минут они летят до Земли и еще примерно через минуту появляются в самом стриме.

В ESA отмечают, что ничего подобного до сих пор не делали, поэтому в ходе прямого эфира вполне возможны технические накладки. И, конечно, задача стриминга на ютьюбе не закладывалась в проект аппарата, находящегося сейчас на марсианской орбите.

Фото на обложке: European Space Agency