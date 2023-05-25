Рабочий «Уралвагонзавода» на глазах у начальства ударил себя ножом в шею, когда получил в 10 раз меньше денег, чем ожидал Это одно из главных предприятий России, где производят оружие

Сборка танков Т-72 на «Уралвагонзаводе». 2019 год

В Нижнем Тагиле рабочий «Уралвагонзавода» (УВЗ) — одного из главных оборонных предприятий России — на совещании с начальством нанес себе удар в шею лезвием канцелярского ножа. Он был не согласен с тем, какую зарплату ему начислили. Ему заплатили 11 тысяч рублей вместо «привычных» 110 тысяч, сообщает издание «Екатеринбург онлайн».

Издание «Между строк» сообщает со ссылкой на источник, что Павел М. (журналисты не называют его полного имени) около четырех лет работал в бригаде сменного мастера Александра Иванова, лидера первичной профсоюзной организации «УВЗ — Солидарность». В апреле руководство завода расформировало эту бригаду, а Павла перевели на новый участок.

«Его перевели на другое рабочее место, где обрабатывается другая деталь. Раньше он обрабатывал раму вагонной тележки, а его перевели на автосцепку, которой скрепляются вагоны. Павел не был знаком со спецификой, потому что всегда работал на раме. При этом с техпроцессом его не ознакомили, наставника не дали. Это все равно, что сейчас меня, допустим, кинуть в информационные технологии. Как я буду зарабатывать?» — пояснил «Новой газете» председатель профсоюзной организации «Солидарность» Алексей Димитров.

Павел работал по сдельной системе оплаты — его зарплата складывалась из числа обработанных деталей. 16 мая рабочий получил расчетный лист за апрель и увидел в нем сумму в десять раз меньше привычной. При этом, пишет E1, у Павла есть семья и ипотека, ежемесячные выплаты по которой составляют 18 тысяч рублей. Поскольку зарплаты не хватило бы даже на ипотеку, Павел отправился к начальству, но там ему сказали: «Не нравится — увольняйся».

«В этот момент я был просто опустошен, эмоционально нестабилен из-за такого издевательского отношения руководства завода ко мне. В моей голове крутилась только одна мысль — в таких условиях я не хочу больше жить. Увидев канцелярский нож на столе, я схватил его и полоснул себя по шее», — написал Павел в своем заявлении в СК. Копия жалобы есть в распоряжении E1.

После того, как Павел нанес себе удар в шею, никто из присутствовавших не пытался оказать ему помощь, утверждает источник «Между строк». Он также добавил, что рабочему в больнице наложили шесть швов, а до сонной артерии оставался один миллиметр.

Павел рассказал E1, что в больницу к нему приходили инженер по охране труда и другие сотрудники завода, которые «вынуждали его подписаться под недостоверной информацией о случившемся». По данным издания, Павел после выписки из больницы написал заявление в СК с просьбой проверить начальника цеха, замначальника цеха, начальника участка «Рама», а также старших мастеров участков «Рама» и «Автосцепка» по статье о доведении до самоубийства.

Версию о том, что руководство «специально доводило» Павла, поддержал один из его коллег: «Связано это было с деятельностью профсоюза, но перестарались».

Официальная позиция «Уралвагонзавода» сводится к тому, что произошедшее никак не связано с предприятием, а весь апрель Павел якобы находился на больничном. «Случившееся — обычная человеческая трагедия. У работника нет образования и нормальной квалификации. Все выплаты, которые ему были положены по закону за больничный, выплачены. В то же время набрал много кредитов, которые не может выплатить. В результате — проблемы в семье и истерическая реакция», — заявил представитель завода.