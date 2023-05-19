Мы ищем внештатных авторов, которые разбираются в экономике

В последний год экономические и финансовые темы начали волновать аудиторию «Медузы» гораздо сильнее, чем раньше. Мы хотим помочь нашим читателям разобраться, как на их жизни скажутся санкции, новые законы, проблемы банков, скачки курса валют, нефтяные эмбарго и т. п. Мы планируем писать на эти темы больше и чаще — и надеемся расширить круг авторов, которые на них специализируются.

Что необходимо уметь

Хорошо ориентироваться в экономической, финансовой и деловой повестке: мониторить российские и англоязычные источники, отличать важные новости от информационного шума и не доверять ненадежным источникам.

Доступно объяснять, какие последствия может иметь та или иная новость и почему читателям стоит обратить на нее внимание.

Работать быстро. Последствия экономических решений властей, банковских кризисов и других шоков иногда наступают стремительно, и нам важно не опоздать с разбором последствий.

Оперативно искать экспертов, которые умеют объяснять сложные новости или явления (если такие эксперты уже есть в вашей записной книжке, тем лучше).

Важный (но не обязательный) плюс — опыт работы в ведущих российских или зарубежных деловых СМИ.

Нам нужны авторы, которые пишут о культуре

Уже больше восьми лет «Медуза» рассказывает о главных культурных событиях в России и мире. Сейчас это тоже важно. С одной стороны, российское государство пытается разрушить остатки неподцензурной культурной жизни, и задача «Медузы» — рассказывать об этом процессе как можно подробнее. С другой стороны, фильмы, музыка, книги и выставки помогают обрести опору во время войны и пережить темные времена.

В случае с культурой мы ищем узких специалистов

Нам нужен автор, специализирующийся на искусстве. Нужно следить за выставочным процессом; понимать, как большие институции взаимодействуют с государством в нынешних условиях; объяснять, как устроено искусство.

Нам нужен автор, специализирующийся на современной российской музыке.

Нам нужен автор, специализирующийся на нон-фикшне.

Если ваш профиль не вполне соответствует описанному, но вы все равно хотите писать о культуре для «Медузы», напишите нам. Возможно, мы все-таки сможем придумать вариант сотрудничества.

Мы разыскиваем тех, кто умеет увлекательно рассказывать о науке

Когда вокруг ад, который кажется нескончаемым, разговор о науке — один из лучших способов отвлечься от него хотя бы ненадолго (и вспомнить, что далеко не все в мире меняется к худшему). Правда, этот ад нередко касается и самих ученых, и об этом мы тоже пишем. Научных журналистов, которые умеют работать с широкой аудиторией, постоянно не хватает. Если это вы, свяжитесь с нами.

Что необходимо уметь

Искать и читать настоящие (а порой очень непростые) научные статьи.

Уметь разговаривать с экспертами и учеными — и брать у них качественные интервью.

Быть эрудированным человеком — и постоянно расширять свои горизонты.

Интересоваться наукой — или теми ее областями, о которых вы пишете.

Что нужно уметь всем, кто хочет работать с «Медузой»

следить за новостями в своей сфере, знать основных героев;

быстро собирать материалы по открытым источникам;

знать английский язык, оперативно работать с иностранной прессой;

звонить спикерам, брать комментарии и интервью;

быстро и чисто писать, избегая штампов — и не забывая ставить ссылки на источники.

Пишите на адрес [email protected]. В теме письма укажите «Внештатный автор по экономике / культуре / науке». Расскажите о себе и своем опыте. Обязательно приложите ссылки на ваши материалы. Если ваше письмо нам понравится, мы обязательно свяжемся с вами.

Спасибо! Мы ждем ваших писем!