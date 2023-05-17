Работа в имейл-рассылке Kit! Помогаем дружественному (и любимому) медиа найти редактора

Kit — это медиа, существующее в виде имейл-рассылки, от создателей «Медузы»; кстати, подпишитесь!

Это не дайджест новостей. Каждое письмо — большой текст, написанный специально для Kit. Издание пишет о войне, политике, климате, технологиях, воспитании детей, науке, медицине, сексе и многом другом.

Прямо сейчас команда рассылки Kit ищет сильного (и энергичного!) редактора с опытом в онлайн-медиа.

Нужен человек, который:

↘︎ нестандартно мыслит: издание много пишет о сложных (часто — неочевидных) явлениях и процессах;

↘︎ умеет придумывать большие материалы в духе того, что уже делает Kit (примеры вы найдете здесь), и находить для них хороших авторов;

↘︎ отлично редактирует: способен докрутить сложную историю, внимателен к фактам и стилю, курирует автора от начала работы над материалом до его выхода;

↘︎ любознателен и много читает, эрудирован и погружен в информационный контекст;

↘︎ дисциплинирован, доброжелателен, пунктуален. И хорошо владеет английским языком.

Что предлагает Kit:

пятидневную рабочую неделю, в дни выхода писем (вторник и пятница) редакция часто работает допоздна;

возможность работать удаленно;

белую зарплату в евро;

работу в небольшой, очень дружной команде.

Если вы живете в России и категорически не готовы к переезду, эта вакансия, к сожалению, не для вас.

Заинтересовались вакансией? Напишите письмо на два адреса: [email protected] и [email protected], в теме укажите «Редактор». Расскажите о себе в свободной форме: где вы работали, какие материалы писали и редактировали, какими из них гордитесь (со ссылками), какие письма Kit вам кажутся особенно удачными, а какие — нет и почему.

Понравившимся кандидатам Kit предложит выполнить тестовое задание.