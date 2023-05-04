В Петербурге двух подростков задержали по делу об убийстве 13-летней девочки. Один из подозреваемых заявил, что хотел «доказать самому себе свое величие»

Двух подростков в Петербурге задержали по подозрению в убийстве 13-летней ученицы седьмого класса. Об их поимке местное управление Следственного комитета сообщило 3 мая. По данным СМИ, задержаны 16-летний девятиклассник Илья Т. и его бывшая одноклассница, 15-летняя Анфиса Р., их имена официально не сообщались.

13-летнюю Василису, пишет «Фонтанка», убили 30 апреля возле поселка Парголово в пригороде Петербурга. Тело девочки нашли в яме в глухом месте в лесу, вдали от дорог. Рядом обнаружили окровавленный молоток и разбитый телефон Василисы. С телефона подозреваемые, как утверждает «Фонтанка», написали матери девочки: «Я тебя люблю, но устала и хочу другой жизни, домой не вернусь».

Место убийства в лесу возле Парголово Главное следственное управление СК РФ по Санкт-Петербургу

В СК заявили, что подозреваемые пошли на убийство «без какого-либо мотива — для собственного самоутверждения». По версии следствия, Илья и Анфиса заманили Василису в лес, где заранее выкопали яму. Как утверждают СМИ, девочку пригласили на интервью, которое пообещали выложить в сеть. Василису убили, когда Анфиса снимала ее на видео. Илья, как заявило следствие, несколько раз ударил Василису молотком по голове. После убийства подозреваемые закопали тело школьницы.

Мама Василисы, когда девочка не вернулась домой, обратилась в полицию. Поиски начались 1 мая. Среди контактов школьницы, как пишет «Фонтанка», следователи нашли Илью, а также вышли на его личный телеграм-канал, в котором подросток признался в убийстве. Там появилось такое сообщение: «Я убил ее несколькими ударами молотка по голове, а после задушил, чтобы умерла. Я сделал это, чтобы доказать самому себе свое величие, способность творить ужасные дела». Сперва Илья заявил, что готов совершить самоубийство, но затем написал в телеграме, что «слишком слаб» и готов сесть в тюрьму.

По другой версии, Илью задержали после того, как в полицию обратились его родители. Как утверждает телеграм-канал «112», Илья рассказал родителям, отдыхавшим в Крыму, что убил знакомую, после чего его отец связался с полицией. Вечером 2 мая Илью задержали. Подросток дал признательные показания и показал следователям, где спрятано тело. После его показаний также задержали Анфису. Она утверждает, что не знала о готовящемся убийстве и думала, что это игра.

По статье об убийстве малолетнего (пункт «в» части 2 статьи 105 УК) предусмотрено наказание вплоть до пожизненного заключения, при этом, согласно УК, несовершеннолетних в России не могут приговаривать более чем к 10 годам лишения свободы.