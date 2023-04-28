Кирстен Нойшафер на лодке «Миннегага» перед стартом регаты «Золотой глобус», 2 сентября 2022 года Sebastien Salom-Gomis / AFP / Scanpix / LETA

Яхтсменка Кирстен Нойшафер из ЮАР победила в регате Golden Globe Race 2022 и стала первой в истории женщиной, выигравшей одиночную кругосветную гонку на яхтах.

Маршрут регаты «Золотой глобус» начинается и заканчивается в порту Ле-Сабль-дʼОлон в Бискайском заливе на западе Франции. Участникам необходимо без остановок обогнуть три мыса в : мыс Доброй Надежды в Африке, мыс Луин в Австралии и мыс Горн в Южной Америке. Протяженность маршрута — 30 тысяч морских миль.

Следуя традициям первой регаты «Золотой глобус» 1968-1969 годов, которую спонсировала британская газета The Sunday Times, участникам запрещено пользоваться современными средствами связи и навигации. Таким образом, шкиперы проводят регату, не зная своей реальной позиции в гонке.

Согласно правилам, в регате могут участвовать лишь лодки, построенные до 1988 года. Они должны иметь длину корпуса от 32 до 36 футов и минимальное водоизмещение в 6200 килограммов.

Гонка стартовала 4 сентября 2022 года. В регате участвовали 16 шкиперов. До финиша добрались только пятеро.

Как пишет издание Yachting Monthly, 39-летняя Нойшафер закончила гонку в Ле-Сабль-дʼОлон около 21:00 27 апреля. Ее официальное финишное время составило 233 дня 20 часов 43 минуты и 47 секунд.

Kirsten Neuschäfer wins the Golden Globe Race 2022 Golden Globe Race Official

Нойшафер провела в море на своей лодке даже более 235 дней. Но ей была присуждена 35-часовая компенсация времени и 30-литровая норма топлива за то, что она спасла финского шкипера Тапио Лехтинена, чья лодка затонула в ноябре в Индийском океане примерно в 450 милях к юго-востоку от Южной Африки. Получив сигнал о бедствии, спортсменка отклонилась от маршрута и проделала 105 миль, чтобы разыскать Лехтинена. После спасения шкипера она дождалась прибытия сухогруза, который доставил финского спортсмена на сушу, а затем сама вернулась в гонку.

На самом деле Кирстен Нойшафер не первой финишировала в Golden Globe Race 2022. В гонке практически все время с большим отрывом лидировал британский шкипер Саймон Кервен. Однако из-за поломки ему пришлось один раз зайти на ремонт в аргентинский порт, после чего он был переведен в так называемый «дивизион Чичестер» и не мог претендовать на победу. Нойшафер финишировала примерно на десять часов позже Кервена. Ее ближайший преследователь Абилаш Томи из Индии отстал примерно на 100 миль.

Лодка Нойшафер входила во французский порт очень медленно — при полном штиле. Первым подарком, который вручили победительнице кругосветной гонки, стала бутылка шампанского, а затем — пачка мороженого.

Кирстен Нойшафер увлекается парусным спортом с детства, а профессионально занимается им с 2006 года. Она участвовала в «Золотом глобусе» без спонсорской поддержки и самостоятельно приобрела и подготовила к плаванию однокорпусную парусную лодку Cape George 36.

По данным Yachting Monthly, в ходе регаты 2022-2023 годов эта лодка установила сразу несколько рекордов — по лучшей средней скорости за четыре часа (9,80 узлов), лучшей дистанции за 24 часа (218,9 морских мили) и лучшей дистанции за неделю (1216,2 морских мили).