Группа Metallica 14 апреля выпустила новый альбом, который получил название «72 Seasons».

Пластинка стала 11-м полноформатным студийным релизом группы и первым с 2016 года. Длительность стандартного издания — 77 минут; альбом содержит 12 треков, в том числе «Lux Æterna», «Screaming Suicide», «If Darkness Had a Son» и «72 Seasons», которые ранее выходили как синглы.

Официальный видеоклип на песню «72 Seasons» Metallica

Накануне выхода альбома в кинотеатрах по всему миру был показан фильм о его создании; посмотреть его можно было только в этот вечер. Двухчасовая лента включала в себя комментарии музыкантов о написании песен, а также видео исполнения всех треков альбома вживую.

Послушать новый альбом Metallica можно в Spotify, YouTube Music, Apple Music, Deezer. В «Яндекс.Музыке» и VK Music альбома «72 Seasons» не будет, так как владеющая правами на его глобальное распространение компания Universal Music весной 2022 года прекратила деятельность в России.