David Levenson / Getty Images

В Лос-Анджелесе в возрасте 84 лет умерла Энн Перри, автор детективных романов, которая написала около 100 книг, продававшихся по всему миру. На официальном сайте писательницы говорится, что с ее первого романа, опубликованного в 1979 году, ни одна из книг не уходила из печати, а за все время было издано более 26 миллионов экземпляров. Настоящее имя Энн Перри — Джульет Хьюм. В возрасте 15 лет она помогла своей подруге убить ее мать. Писать книги она начала, отсидев пять лет в тюрьме.

Джульет Хьюм родилась 28 октября 1938 года в Лондоне в семье физика Генри Хьюма и Хильды Хьюм, консультанта по вопросам отношений в семье. В возрасте шести лет Джульет переболела туберкулезом, а в восемь лет — после окончания Второй мировой войны — из-за плохого здоровья ее отправили к патронатной семье на Багамы.

Джульет воссоединилась с семьей в возрасте 13 лет, когда ее родители решили переехать в Новую Зеландию, где ее отцу предложили работу ректора в Кентерберийском университетском колледже в городе Крайстчерч.

В школе для девочек Джульет познакомилась со своей будущей лучшей подругой Полин Паркер. Как пишет газета The New Zealand Herald, они подружились в том числе потому, что обе в детстве тяжело болели, поэтому не могли ходить на занятия физкультурой. Также их связывала любовь к литературе. Впоследствии они начали создавать свой тщательно продуманный фэнтезийный мир.

Джульет и Полин стали проводить большую часть времени друг с другом — и это беспокоило их родителей, поскольку они опасались, что у девушек романтические отношения. Но сама Энн Перри в интервью The Times в 2006 году говорила, что ее отношения с Полин не имели сексуального характера.

Когда Джульет было 15 лет, ее родители разошлись. Они решили вернуться в Англию, а саму ее отправить к родственнику в Южную Африку. Эта новость, как пишет The New Zealand Herald, потрясла девушек. Но мать Джульет предложила Полин поехать вместе с ее дочерью.

Подруги понимали, что мать Полин, скорее всего, не разрешит дочери уехать. Тогда они решили убить ее. Как писал Питер Грэм, автор книги, посвященной тем событиям, убийство в глазах девушек было «просто решением проблемы».

22 июня 1954 года Джульет, Полин и ее мать Хонора Паркер отправились на прогулку в парк. Там девушки заранее оставили на дороге розовый амулет. Когда Хонора наклонилась, чтобы поднять его, Полин ударила мать по голове куском кирпича, завернутым в чулок. Питер Грэм писал, что после нескольких ударов Полин ее подруга выхватила кирпич и тоже начала бить им Хонору.

Подруги пытались представить произошедшее как несчастный случай. Однако на теле Хоноры Паркер судмедэксперты обнаружили следы более чем 20 ударов. Девушек быстро разоблачили — и они предстали перед Верховным судом Новой Зеландии.

В суде сторона защиты пыталась доказать невменяемость обвиняемых, но присяжные отклонили эту версию. Джульет и Полин получили по пять лет тюрьмы. Как пишет The Washington Post, они избежали смертной казни только из-за своего возраста. После суда подруг отправили в разные тюрьмы. Насколько известно, больше они никогда не встречались.

Выйдя на свободу, Джульет Хьюм сменила имя и стала Энн Перри. Она уехала из Новой Зеландии и несколько лет работала стюардессой, диспетчером лимузинов и страховым агентом. А потом стала писательницей. Первый успех к ней пришел в 1979 году, когда был опубликован ее роман «Палач Кейтер-Стрит», впоследствии экранизированный. Потом она написала десятки книг, которые разошлись многомиллионными тиражами по всему миру.

В 1994 году вышел фильм Питера Джексона «Небесные создания», основанный на обстоятельствах убийства Хоноры Паркер. Главную роль в нем сыграла Кейт Уинслет. В интервью The Washington Post биограф писательницы Джоанн Дрейтон сказала, что этот фильм, хотя Энн Перри так его и не посмотрела, полностью изменил ее жизнь. По словам Дрейтон, Энн Перри «была консервативной, набожной и почтенной пожилой женщиной», а после выхода фильма «была в полном ужасе».

Она говорила: «В конце концов, кто я такая? Можно ли мне доверять? Я сострадательная, мягкая, терпеливая и сильная? Если вы обладаете такими качествами, то, вне всякого сомнения, вы изменились, даже если совершили что-то дурное в прошлом. В конечном итоге важно лишь то, кто ты есть, когда придет твое время».