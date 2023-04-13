Автор и режиссер фильма Игорь Садреев получил доступ к уголовным делам Валерии Новодворской (которые никто прежде не видел); перечитал ее интервью, статьи, воспоминания и письма; поговорил с друзьями и соратниками. Фильм студии Narra и кооператива «Берег» — первая подробная биография знаменитой общественной деятельницы, в которой предпринята попытка переосмыслить наследие Новодворской в свете исторических событий последних лет.

Жизненный диапазон Валерии Новодворской невероятен. Центром ее биографии всегда был активизм — начиная с самой первой акции против советской власти, которую 19-летняя Лера в одиночку спланировала и провела в Кремлевском дворце в 1969 году. Радикальное сопротивление системе неизбежно сделало Новодворскую советской политзаключенной. Она прошла не только через тюрьмы, но — что еще хуже — через карательную психиатрию.

В конце 1980-х, не прекращая заниматься активизмом и став одной из его главных звезд, Валерия Новодворская начала заниматься политикой — основав первую независимую (и первую демократическую) партию в СССР. Разумеется, эта деятельность привела к жестокой реакции властей — несмотря на объявленную в Советском Союзе перестройку.

В начале 1990-х Новодворская воспринималась, вероятно, как самый безупречный борец за справедливость в России. Несмотря на бешеную популярность, она тем не менее постепенно становилась персонажем, над которым смеялись. Ее взгляды на политику все сильнее расходились с российским политическим курсом — а яркий образ превратил Новодворскую в героиню мемов и идеальную мишень для пародий.

Фильм «Белое пальто» исследует не только профессиональный путь Новодворской, но и ее непубличный образ, который все эти годы оставался за кадром. Ее болезненные отношения с семьей, которая не понимала и не поддерживала. Ее влюбленности. Ее страсти — помимо ежедневного сопротивления подлости и лжи.

Это картина о бесстрашии, жертвенности, одиночестве — и о поразительных пророчествах Валерии Новодворской, которая предсказала наступающую диктатуру, реставрацию советского строя — и войну.