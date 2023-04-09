Сильный пожар на складах в Гамбурге. Десятки человек эвакуированы из-за облака токсичного дыма
На востоке Гамбурга в районе Ротенбургсорт в ночь на 9 апреля начался сильный пожар. По предварительным данным, очаг возгорания, возникшего около 04:30 по местному времени, находился на стоянке грузовиков, оттуда огонь распространился на складские помещения, пишет Bild.
Локализовать возгорание к полудню не удалось, хотя на месте происшествия работают не менее 210 пожарных. Из-за ветра огонь движется в сторону центра Гамбурга. Представители пожарной службы заявили, что тушение пожара займет весь день.
Из-за пожара движение транспорта по железнодорожной ветке Бюхен-Гамбург прекращено. Все поезда идут в объезд с опозданием до 60 минут.
Пожар сопровождается выбросом токсичного дыма. Федеральное управление гражданской защиты и помощи при стихийных бедствиях охарактеризовало ситуацию как «крайне опасную». Жителям рекомендовано немедленно закрыть окна и двери, отключить приточную вентиляцию и кондиционеры.
В полиции Гамбурга сообщили Reuters, что уже эвакуированы около 140 человек, добавив, что пока невозможно спрогнозировать, как будут развиваться события и не потребуется ли принимать дополнительные меры.
Причины пожара выясняются. Что именно хранилось на загоревшихся складах, пока неизвестно.