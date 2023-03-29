В джунглях Индонезии сепаратисты захватили в заложники пилота из Новой Зеландии. Военные неделю пытаются его спасти. Жив ли он, неизвестно

часть острова Папуа, как и остальная территория современной Индонезии, с XVIII века была колонией Нидерландов.

В 1949 году, когда Нидерланды признали независимость остальной Индонезии, Западное Папуа осталось под властью нидерландской короны. Индонезия и Нидерланды начали войну за контроль над регионом.

В 1962 году Нидерланды отказались от претензий на Западное Папуа и передали его под управление ООН, которая, в свою очередь, передала его Индонезии при условии, что власти страны проведут референдум, на котором жители острова решат — остаться в ее составе или провозгласить независимость.

Вместо референдума в 1969 году Индонезия провела голосование, в котором приняли участие около тысячи представителей местных племен. Как было объявлено, они единогласно поддержали вхождение Западного Папуа в состав Индонезии.

Примерно тогда же сторонники независимости сформировали Движение за свободное Папуа и начали вооруженную борьбу против Индонезии. Конфликт с разной степенью интенсивности продолжается до сих пор, в основном разрозненные группировки сепаратистов действуют в труднодоступных частях острова.

Жертвами конфликта за более чем полвека, по разным оценкам, стали от 100 тысяч до 500 тысяч человек.