В джунглях Индонезии сепаратисты захватили в заложники пилота из Новой Зеландии. Военные неделю пытаются его спасти. Жив ли он, неизвестно
Власти Индонезии начали вооруженную операцию по освобождению новозеландского пилота Филипа Мертенса, которого полтора месяца назад взяли в заложники сепаратисты, борющиеся за независимость Западного Папуа, провинции на острове Новая Гвинея. Как сообщает новозеландское радио RNZ, операция началась около недели назад и уже привела к гибели нескольких человек с обеих сторон.
Западная часть острова Папуа, как и остальная территория современной Индонезии, с XVIII века была колонией Нидерландов.
В 1949 году, когда Нидерланды признали независимость остальной Индонезии, Западное Папуа осталось под властью нидерландской короны. Индонезия и Нидерланды начали войну за контроль над регионом.
В 1962 году Нидерланды отказались от претензий на Западное Папуа и передали его под управление ООН, которая, в свою очередь, передала его Индонезии при условии, что власти страны проведут референдум, на котором жители острова решат — остаться в ее составе или провозгласить независимость.
Вместо референдума в 1969 году Индонезия провела голосование, в котором приняли участие около тысячи представителей местных племен. Как было объявлено, они единогласно поддержали вхождение Западного Папуа в состав Индонезии.
Примерно тогда же сторонники независимости сформировали Движение за свободное Папуа и начали вооруженную борьбу против Индонезии. Конфликт с разной степенью интенсивности продолжается до сих пор, в основном разрозненные группировки сепаратистов действуют в труднодоступных частях острова.
Жертвами конфликта за более чем полвека, по разным оценкам, стали от 100 тысяч до 500 тысяч человек.
Филип Мертенс — пилот чартерной новозеландской авиакомпании Susi Air. 7 февраля он доставил пять рабочих в аэропорт небольшого города Пару, находящегося в труднодоступной местности в глубине острова, для строительства новой больницы. Сепаратисты сожгли самолет, а всех находившихся в нем людей взяли в заложники. Через несколько дней рабочих отпустили — поскольку они принадлежат к папуасскому населению, подчеркнули повстанцы. Мертенс остался в заложниках.
Вскоре сепаратисты опубликовали фото и видео, подтверждающие то, что Мертенс жив. Они потребовали от властей Индонезии признать независимость Западного Папуа, пообещав в противном случае убить заложника. На некоторых видео сам Мертенс выражал поддержку действиям сепаратистов, читая по бумажке заранее заготовленный текст. Власти Индонезии заявили, что Западное Папуа — неотъемлемая часть страны.
Позже, как утверждают власти, сепаратисты отказались от части требований, заявив о готовности обменять Мертенса на оружие и боеприпасы — однако и в этом им было отказано.
Индонезийские военные сняли с себя ответственность за то, что похищение Мертенса в принципе стало возможным, заявив, что предупреждали Susi Air о небезопасности полетов в Пару (хотя авиакомпания выполняла туда в том числе регулярные рейсы по контрактам с властями). Тем не менее, была начата широкомасштабная операция по спасению пилота. Из региона эвакуировали тысячи местных жителей с целью не допустить, чтобы захватившая пилота группировка получила от них помощь. Военные перекрыли известные им маршруты, чтобы помешать другим группировкам сепаратистов прийти на помощь похитителям.
Как сообщило 28 марта новозеландское радио RNZ, основной этап операции по освобождению Мертенса начался 23 марта. Военные и полицейские атаковали штаб сепаратистов, в течение еще нескольких дней вооруженные столкновения продолжались. Освободить Филипа Мертенса до сих пор не удалось. Жив ли он и находится ли именно в том районе, где ведут боевые действия военные, неизвестно.