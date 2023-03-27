Российский госархив впервые опубликовал фотографии с места гибели Юрия Гагарина, сделанные 55 лет назад

Российский государственный архив научно-технической документации (РГАНТД) обнародовал фотографии с места авиакатастрофы, в которой погиб первый в мире космонавт Юрий Гагарин. Как утверждается, снимки публикуются впервые. На них видны фрагменты фюзеляжа разбившегося самолета.

РГАНТД

Юрий Гагарин погиб 55 лет назад, 27 марта 1968 года, выполняя тренировочный полет на реактивном самолете МиГ-15 УТИ вместе с инструктором Владимиром Серегиным. Их самолет взлетел утром в 10:18 с подмосковного аэродрома Чкаловский. Экипаж должен был выполнять упражнения в пилотажной зоне не менее 20 минут, но уже в 10:30 Гагарин доложил об окончании задания и запросил разрешения вернуться на аэродром. Через минуту самолет разбился в районе деревни Новоселово Владимирской области. Оба летчика погибли. Гагарину было 34 года, Серегину — 45 лет. Из-за гибели Гагарина в СССР объявляли государственный траур. Урны с прахом погибших захоронили в Кремлевской стене.

РГАНТД

Материалы расследования причин катастрофы долгое время оставались засекреченными. Государственная комиссия пришла к выводу, что экипаж по неизвестной причине совершил резкий маневр и сорвался в штопор, из которого не успел выйти. Неисправностей и отказов бортовой техники зафиксировано не было. Посторонних веществ в крови погибших не нашли.

РГАНТД

В разное время специалистами выдвигались версии, что причиной резкого маневра, приведшего к катастрофе, стало уклонение от другого самолета или попадание в его , столкновение с метеозондом или стаей птиц, а также разгерметизация кабины, из-за которой летчики потеряли сознание. Окончательно ни одна из них не была подтверждена. Выдвигались также всевозможные конспирологические версии вплоть до того, что Гагарина якобы убили по приказу руководства СССР.

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