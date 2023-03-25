В штате Миссисипи из-за торнадо погибли не менее 23 человек Мэр пострадавшего Роллинг-Форка заявил, что «города больше нет»

В ночь на субботу в штате Миссисипи прошел сильнейший торнадо, в результате которого погибли не менее 23 человек, десятки получили ранения, а еще четверо значатся пропавшими без вести. Агентство по чрезвычайным ситуациям штата предупреждает, что это предварительные данные и число пострадавших, вероятно, изменится.

Спасатели ищут тела погибших в разрушенном трейлерном парке в Роллинг-Форке Rogelio V. Solis / AP / Scanpix / LETA

Телеканал CNN пишет, что от торнадо больше всего пострадали города Силвер-Сити и Роллинг-Форк. Мэр последнего сказал CNN, что «города больше нет». Подобный комментарий телеканалу дала местная жительница: «Я ничего подобного в своей жизни не видела. Это был прекрасный маленький городок, а теперь его нет», — сказала Бренди Шова.

Последствия торнадо в штате Миссисипи Rogelio V. Solis / AP / Scanpix / LETA

Последствия торнадо в трейлерном парке в Роллинг-Форке Rogelio V. Solis / AP / Scanpix / LETA

По данным Национальной метеорологической службы, торнадо двигался со скоростью более 80 километров в час, когда оказался над Роллинг-Форком. В свою очередь жители города рассказали, что окна их домов лопались под силой ветра, передает BBC.

Местная жительница Трэйси Хардин осматривает разрушения, которые торнадо нанес ее закусочной в Роллинг-Форке Rogelio V. Solis / AP / Scanpix / LETA

Как отмечает CNN, стихийное бедствие также затронуло штаты Алабама и Теннесси, где привело к проблемам с электричеством. Согласно порталу PowerOutage, на момент публикации в Миссисипи без света остаются почти 12 тысяч абонентов, в Алабаме — свыше 16 тысяч, а в Теннесси — более 28 тысяч.