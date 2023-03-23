В США три человека умерли и еще восемь потеряли зрение после использования глазных капель. В них обнаружили опасную бактерию

«Искусственная слеза» EzriCare EzriCare

Американские Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC, федеральное агентство при министерстве здравоохранения и социальных служб США) сообщили о новых случаях заражения устойчивым к антибиотикам штаммом Pseudomonas aeruginosa (синегнойная палочка), вызванного использованием глазных капель.

По данным CDC на 21 марта, в общей сложности бактериальную палочку выявили у 68 человек в 16 штатах. Известно о трех смертельных случаях и восьми случаях потери зрения. Еще четыре человека вследствие заражения перенесли операции по удалению глазного яблока.

Большинство заболевших пациентов рассказали, что использовали так называемую «искусственную слезу» — безрецептурный препарат брендов EzriCare и Delsam Pharma, который помогает при сухости глаз.

Компания-производитель Global Pharma Healthcare объявила об отзыве этих глазных капель еще в начале февраля 2023 года, когда стало известно о первых случаях инфекции.

Лабораторные испытания, проведенные CDC, подтвердили наличие в препаратах, которыми пользовались заболевшие, бактериального штамма VIM-GES-CRPA. Он устойчив к большому количеству антибиотиков и ранее не встречался в США.

Представители CDC призвали американцев до особого распоряжения не пользоваться «искусственной слезой» названных брендов, а тех пациентов, которые уже использовали эти лекарственные средства, немедленно обратиться за медицинской помощью.

В CDC рекомендовали обращать внимание на следующие симптомы, которые могут свидетельствовать о заражении штаммом Pseudomonas aeruginosa:

желтые, зеленые или прозрачные выделения из глаза;

боль или дискомфорт в глазах;

покраснение глаза или века;

ощущение чего-то инородного в глазу;

повышенная чувствительность к свету;

нечеткое зрение.

Среди нежелательных побочных эффектов у пациентов были зафиксированы бактерии в роговице, крови, дыхательных и мочевыводящих путях.

Синегнойная палочка часто встречается у людей, которых госпитализируют, и особенно опасна для пациентов с ослабленной иммунной системой. Она может вызывать воспаление во многих органах и часто устойчива к антибиотикам.