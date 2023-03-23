В США три человека умерли и еще восемь потеряли зрение после использования глазных капель. В них обнаружили опасную бактерию
Американские Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC, федеральное агентство при министерстве здравоохранения и социальных служб США) сообщили о новых случаях заражения устойчивым к антибиотикам штаммом Pseudomonas aeruginosa (синегнойная палочка), вызванного использованием глазных капель.
По данным CDC на 21 марта, в общей сложности бактериальную палочку выявили у 68 человек в 16 штатах. Известно о трех смертельных случаях и восьми случаях потери зрения. Еще четыре человека вследствие заражения перенесли операции по удалению глазного яблока.
Большинство заболевших пациентов рассказали, что использовали так называемую «искусственную слезу» — безрецептурный препарат брендов EzriCare и Delsam Pharma, который помогает при сухости глаз.
Компания-производитель Global Pharma Healthcare объявила об отзыве этих глазных капель еще в начале февраля 2023 года, когда стало известно о первых случаях инфекции.
Лабораторные испытания, проведенные CDC, подтвердили наличие в препаратах, которыми пользовались заболевшие, бактериального штамма VIM-GES-CRPA. Он устойчив к большому количеству антибиотиков и ранее не встречался в США.
Представители CDC призвали американцев до особого распоряжения не пользоваться «искусственной слезой» названных брендов, а тех пациентов, которые уже использовали эти лекарственные средства, немедленно обратиться за медицинской помощью.
В CDC рекомендовали обращать внимание на следующие симптомы, которые могут свидетельствовать о заражении штаммом Pseudomonas aeruginosa:
- желтые, зеленые или прозрачные выделения из глаза;
- боль или дискомфорт в глазах;
- покраснение глаза или века;
- ощущение чего-то инородного в глазу;
- повышенная чувствительность к свету;
- нечеткое зрение.
Среди нежелательных побочных эффектов у пациентов были зафиксированы бактерии в роговице, крови, дыхательных и мочевыводящих путях.
Синегнойная палочка часто встречается у людей, которых госпитализируют, и особенно опасна для пациентов с ослабленной иммунной системой. Она может вызывать воспаление во многих органах и часто устойчива к антибиотикам.