Следователи на месте крушения самолета Boeing 737 Max под Аддис-Абебой. 12 марта 2019 года Mulugeta Ayene / AP / Scanpix / LETA

11 марта 2019 года потерпел крушение самолет Boeing 737 Max авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби. На борту находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа, все они погибли. Причиной катастрофы стали недостатки в работе системы улучшения характеристик маневрирования (MCAS), которая должна незаметно корректировать действия пилота при управлении самолетом. Эта же проблема привела к крушению Boeing 737 Max авиакомпании Lion Air несколькими месяцами ранее.

В ноябре 2021 года компания Boeing и адвокаты родственников погибших в катастрофе Ethiopian Airlines достигли соглашения, которое позволит урегулировать иски в отношении компании. Boeing согласился признать ответственность за крушение самолета и обязался выплатить компенсации родственникам погибших. В ответ они не должны добиваться в суде штрафных санкций в отношении Boeing.

Но, как пишет The Wall Street Journal, один вопрос остается неурегулированным. Адвокаты семей погибших и производителя самолета спорят о том, должна ли компания заплатить за страдания, которые испытывали погибшие перед смертью. Boeing требует исключить этот пункт из иска. Адвокаты компании утверждают, что жертвы катастрофы погибли мгновенно, когда самолет врезался в землю. По их мнению, боль и страдания, которые, возможно, испытывали жертвы аварии до крушения лайнера, юридически не имеют отношения к подсчету ущерба.

Как заявили адвокаты Boeing, в отсутствие достаточных доказательств, что жертвы испытывали боль перед смертью, закон штата Иллинойс, где в то время находилась штаб-квартира компании, допускает возмещение ущерба, связанного только с горем и потерей для родственников, но не со страданиями жертв.

«Boeing осознает огромную трагедию, постигшую семьи [погибших]. Но законы Иллинойса предусматривают, что доказательства боли и страданий пассажиров до столкновения [самолета с землей] не могут быть приняты в обоснование компенсации ущерба», — говорится в заявлении адвокатов компании, направленном в суд. Представитель компании заявил, что Boeing глубоко соболезнует всем, кто потерял близких в авиакатастрофе, и напомнил, что производитель самолетов «взял на себя обязательство полностью и справедливо выплатить компенсации каждой семье, понесшей потери».

По словам собеседников The Wall Street Journal, знакомых с ходом судебного разбирательства, потенциально речь идет о компенсациях в размере миллионов долларов для каждого истца. Согласно судебным документам, Boeing утверждает, что доказательства страданий жертв повлияют на присяжных и приведут их в замешательство, что, вероятно, приведет к присуждению истцам суммы, эквивалентной возможным убыткам от штрафных санкций — которых семьи погибших ранее согласились не требовать.

Адвокаты истцов утверждают, в свою очередь, что позиция Boeing противоречит законодательству штата Иллинойс и их предыдущему соглашению с Boeing. По их мнению, 157 человек, находившиеся на борту, «несомненно, испытывали эмоциональный стресс, боль, страдание, а также получили травмы, и в то же время выдерживали экстремальные перегрузки, готовились к столкновению, знали, что самолет неисправен, и что он упадет на землю с ужасающей скоростью».

Для разрешения спора стороны наняли экспертов, которые рассматривали различные физические и психологические вопросы, в том числе, знали ли жертвы, что они умрут, могли ли ремни безопасности их травмировать при падении лайнера и так далее. Эксперт со стороны истцов Трой Фааборг заявил, что жертвы, вероятно, испытывали панику и тошноту, у них могли начаться проблемы с сердцем и им могло казаться, что у них «вылезают из орбит глаза».

Boeing называет такие утверждения спекулятивными. Эксперт со стороны компании Джонатан Френч заявил, что пассажиры «без сомнения, были напуганы», но «люди склонны цепляться за надежду и не ожидать худшего». «В конечном счете, невозможно понять субъективный опыт каждого человека», — заключил он.