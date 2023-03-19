Международный инвестиционный банк со штаб-квартирой в Будапеште называют «шпионским банком» России. Он оказался под угрозой банкротства из-за войны и санкций

Штаб-квартира Международного инвестиционного банка в Будапеште International Investment Bank

Международный инвестиционный банк (МИБ), который на Западе называют российским «шпионским банком», после начала полномасштабной войны в Украине и введения санкций против России столкнулся с угрозой разорения. Из банка, штаб-квартира которого находится в Будапеште, стали уходить акционеры — об этом объявили Чехия, Словакия, Румыния и Болгария.

Соглашение об образовании Международного инвестиционного банка было заключено в 1970 году. Документ подписали СССР, ГДР, Болгария, Венгрия, Монголия, Польша, Румыния и Чехословакия. В 1971 году соглашение зарегистрировал Секретариат ООН. Целью работы банка были объявлены содействие экономическому развитию и сотрудничеству стран-участниц в рамках Совета экономической взаимопомощи. После распада СССР и социалистического блока из банка ушли ГДР, Польша и Венгрия. Тогда, как пишет издание Balkan Insight, банк «впал в спячку» на два десятилетия. В 2010-х он возобновил активную деятельность. В 2015 году свое членство в МИБ возобновила Венгрия, а через несколько лет банк перенес свою штаб-квартиру из Братиславы в Будапешт. Это событие не осталось без внимания прессы, поскольку власти Венгрии наделили банк и его сотрудников беспрецедентными привилегиями, которые вызвали серьезное беспокойство в международном сообществе. Речь идет о венгерском законе, в котором среди прочего говорилось, что ни банк, ни его деятельность не подлежат финансовому или нормативному надзору. Этот закон также наделил сотрудников банка дипломатическим иммунитетом и разрешил МИБ «устанавливать любые правила, необходимые для осуществления своей деятельности». Как пояснял Европейский совет по международным отношениям, это также означало, что представители венгерских властей оказались не в праве входить в штаб-квартиру банка, пока тот не откажется от своего статуса. Помимо этого, в законе предусматривались многочисленные льготы для руководства МИБ, включая полное освобождение от налогов. Однако ключевой особенностью закона, из-за которой член венгерского парламента Зита Гурмай назвала банк «троянским конем Путина», стало то, что власти Венгрии обязались содействовать въезду, проживанию и свободе передвижения всех сотрудников и гостей банка (число которых не было ограничено) вплоть до того, что ответственные органы были лишены возможности принимать решения по соответствующим запросам, а оказались обязаны просто предоставлять все необходимые документы. Венгерская газета Népszava писала, что переезд штаб-квартиры в Будапешт был обусловлен тем, что власти Словакии не согласились дать банку подобные привилегии и гарантии.

О том, что банк оказался в сложном финансовом положении, стало известно зимой 2023 года. 21 февраля пресс-служба банка опубликовала заявление, в котором говорилось, что несколькими днями ранее он подвергся хакерской атаке. В СМИ писали, что хакеры получили доступ к внутренней переписке сотрудников, документации и другой конфиденциальной информации.

Венгерский журнал HVG со ссылкой на документы МИБ сообщил, что в середине декабря 2022 года высокопоставленный сотрудник банка в письме руководству предупреждал, что банк может стать неплатежеспособным. Бельгийская компания Euroclear — один из крупнейших депозитариев Евросоюза — заморозила его активы. Как пишет Euroactiv, соответствующее решение приняло министерство финансов Бельгии.

В другом документе, с которым ознакомились журналисты, говорилось, что министр экономического развития Венгрии Мартон Надь, представляющий Венгрию в правлении МИБ, осенью 2022 года пытался убедить министра финансов Бельгии Винсента Ван Петегема разморозить средства банка, однако соответствующий запрос был отклонен из-за связей руководства банка с российскими властями.

МИБ называет утекшие документы «фейком», но проблемы, с которыми столкнулся банк из-за войны в Украине, очевидны. После ухода всех европейских акционеров, за исключением Венгрии, он рискует попасть под прямые санкции Евросоюза. По состоянию на конец января 2023 года Россия контролирует более 45% акций банка, Венгрия — около 25%, Болгария — примерно 14,5%, Румыния — почти 9%, остальное приходится на долю Кубы, Монголии и Вьетнама. Чехия и Словакия уже прекратили участие в нем, в течение 2023 года это намерены сделать Болгария и Румыния. Доля России в результате может превысить 50% — и тогда МИБ будет официально квалифицирован властями ЕС как российский банк, попадающий под санкции.

30 января в Будапеште состоялось заседание совета управляющих Международного инвестиционного банка, по итогам которого было подписано соглашение, предусматривающее поэтапное снижение доли России. Но эксперты не уверены, что банку удастся снизить ее в достаточной степени, чтобы избежать санкций. Издание Balkan Insight пишет, что на ситуацию могла бы повлиять Сербия, которая в 2021 подписала меморандум о присоединении к МИБ, однако информации, что она купила долю в банке, до сих пор не появилось.

Источник, близкий к сербскому правительству, сообщил Balkan Insight, что Белград медлит с вступлением в МИБ, поскольку Сербия стремится в Евросоюз и пытается избежать возможных конфликтов с европейскими странами. Научный сотрудник Немецкого совета по международным отношениям (DGAP) Андраш Рач считает, что Сербия в любом случае не могла бы спасти МИБ. «У нее нет денег, чтобы скупить достаточное количество акций, и как страна, не входящая в Евросоюз, она не укрепит позиции банка в ЕС», — сказал эксперт.

Balkan Insight предполагает, что решением могло бы стать увеличение доли Венгрии, но у нее тоже не так много денег. Гергей Гуйяш, глава канцелярии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, в беседе с журналистам 25 февраля заявил, что банк находится «в исключительно тяжелом положении» и он не знает, можно ли его спасти. Тем не менее, как пишут журналисты, венгерские власти прикладывают большие усилия к тому, чтобы доля России в банке оставалась ниже 50% и банк избежал прямых санкций Евросоюза.

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