В Сочи задержали родителей младенца, который умер в начале марта — по предварительным данным Следственного комитета, после «длительного отказа от пищи». Как пишут в СМИ и телеграм-каналах, отец ребенка — блогер Максим Лютый, который пропагандирует сыроедение.

14 марта Следственный комитет по Краснодарскому краю сообщил о возбуждении уголовного дела по статье о причинении смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК РФ). Следствие утверждает, что «в связи с длительным отказом младенца от пищи и ухудшением состояния здоровья» 8 марта родители решили отвезти его в больницу, но он умер до того, как его туда доставили. В сообщении СК говорилось, что мать ребенка проживает в поселке Вардане Лазаревского района Сочи.

Через два дня ведомство отчиталось о задержании 33-летней матери младенца, ей предъявлено обвинение. В новом пресс-релизе говорилось, что 11 февраля 2023 года женщина родила ребенка дома, «за квалифицированной помощью в больницу она не обращалась». Она также не поставила сына на учет в медучреждения и «не представила возможности врачам провести осмотры младенца, необходимые для диагностики, профилактики и лечения заболеваний». Председатель СК Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании уголовного дела. В СК заявили, что с целью установления причины смерти младенца проводится судебная медицинская экспертиза.

В обоих пресс-релизах СК не были названы имена родителей умершего ребенка.

Телеграм-каналы Mash, «112» и «Осторожно, новости» писали, что отец ребенка — 43-летний тренер личностного роста и блогер из Санкт-Петербурга Максим Лютый, который пропагандирует питание на основе употребления сырых продуктов. Как пишут «Осторожно, новости», блогер с женой переехал в Сочи и основал там эзотерический клуб «Живой человек», который, как заявлялось, должен помогать людям укреплять здоровье и разбираться в личных проблемах. Знакомые Лютого рассказали изданию, что блогер «игнорировал базовые потребности ребенка и пытался перевести его на праноедение» — диету, при которой люди длительное время обходятся без пищи и воды.

Телеграм-канал Kub Mash пишет, что предварительные версии смерти ребенка — пневмония и истощение. «Комсомольская правда» утверждает, что новорожденного «буквально заморили голодом».

15 марта Лазаревский районный суд Сочи назначил Лютому административный арест на 10 суток по обвинению в неповиновении сотрудникам полиции. Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу судов Краснодарского края, в тот момент, когда Лютого везли на следственные действия, он попытался выпрыгнуть из полицейской машины и сбежать.

«Фонтанка» пишет, что Максим Лютый родился в Санкт-Петербурге, в 1990-е увлекался «клубной культурой», а в 1998 году «даже привлекался по наркотической статье». Издание отмечает, что Лютый «очень гордится своей фамилией и называет себя наследником трона Ивана Грозного», а также именно этого правителя «считает последним настоящим царем».

«У меня болячек много накопилось к 30 годам — хронический гайморит, мигрень, простатит, гастрит. Причина — неправильный образ жизни, в том числе курение, алкоголь и наркотики», — цитирует «Комсомольская правда» одно из интервью блогера. Он утверждал, что путь к «духовному просветлению» начал 10 лет назад после поездки в Индию.

В закрепленном посте Максима Лютого в инстаграме (у блогера 64 тысячи подписчиков) говорится, что у него «были все вредные привычки, которые только могут быть, а также несколько хронических заболеваний уже в 29 лет — депрессия, апатия, постоянная усталость». Он утверждает, что постоянно ходил к врачам, но ему это «надоело».

По словам блогера, он «серьезно взялся за свое здоровье и полностью восстановил себя сам, весь лишний вес ушел и появилась энергия». В посте Лютый рассказывает, что уже больше восьми лет (пост опубликован в 2021 году) находится на сыроедении. Он утверждает, что «изучил все об очищении организма» и питании, провел десятки экспериментов и в результате выработал свою систему оздоровления.

«На сегодняшний день через мои руки и консультации индивидуально прошло более 1000 человек. Несколько сотен прошли мою групповую программу оздоровления вживую», — говорится в посте.

На сайте проекта «Живой человек» говорится, что Лютый — предприниматель с опытом более 15 лет, который «тренировал и консультировал чемпионов мира и кандидатов медицинских наук». Там утверждается, что он «поборол шесть хронических заболеваний с помощью сыроедения, натуропатии и собственной системы оздоровления и тренировок».

Фото на обложке: A_Lesik / Shutterstock