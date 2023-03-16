Посмотрите на скафандр, который разработали для высадки американских астронавтов на Луну Миссия запланирована на 2025 год. Такого не было полвека

Главный инженер компании Axiom Space Джим Стейн в прототипе скафандра AxEMU. 15 марта 2023 года David J. Phillip / AP / Scanpix / LETA

В Космическом центре NASA в Хьюстоне прошла презентация прототипа скафандра от компании Axiom Space, который планируется использовать при высадке на Луну в рамках миссии NASA Artemis III (программа «Артемида»).

Скафандр получил название Axiom Extravehicular Mobility Unit (AxEMU) — в приблизительном переводе, это костюм для свободного перемещения за пределами космического корабля. Он создан на базе прототипа, разработанного NASA. По словам разработчиков, он отличается улучшенной защитой и позволяет астронавтам легче передвигаться — по сравнению с другими скафандрами.

На презентации прототип AxEMU был представлен в цветах компании, однако в Axiom Space уточняют, что при высадке на Луну будут использоваться модели белого цвета, лучше отражающие тепловую энергию. Ожидается, что тренировочные скафандры компания предоставит NASA к концу лета.

«Сотрудничество NASA и Axiom имеет решающее значение для высадки астронавтов на Луну и сохранения лидерства США в освоении космоса. Опираясь на многолетние исследования и опыт NASA, новое поколение скафандров от Axiom не только позволит ступить на поверхность Луны первой женщине, но и откроет многим людям невиданные ранее возможности для исследования и проведения научных экспериментов на Луне», — заявил директор NASA Билл Нельсон.

Миссия Artemis III запланирована на 2025 год. Это будет первая высадка астронавтов на Луну с 1972 года. Предполагается, что в составе экипажа впервые будет женщина. В начале апреля NASA обещает назвать имена четырех астронавтов, которые войдут в экипаж Artemis II — предварительной миссии, участники которой облетят вокруг Луны.

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