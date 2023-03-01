17-летний спортсмен вышел на пикет с плакатом «Нет войне. Нет безумию». Его вызвали на «воспитательную беседу» в училище олимпийского резерва Там его называли «дурачком» и обвиняли в продажности

В Нижнем Новгороде резервиста молодежной сборной России по прыжкам с трамплина на лыжах Дениса Бушуева вызвали в областное училище олимпийского резерва на «профилактическую беседу» после того, как он вышел на антивоенную акцию. «Медиазона» опубликовала расшифровку этой беседы.

17-летний Денис Бушуев 24 февраля вышел на улицу с плакатом «Нет войне. Нет безумию». Его задержали, и в тот же день комиссия по делам несовершеннолетних назначила ему штраф в 50 тысяч рублей по административной статье о «дискредитации» российской армии.

На «профилактическую беседу» Бушуева вызвали через три дня. В ней принимали участие несколько человек (большинство из них сам спортсмен не знал), а также его тренер и психолог. Бушуеву объявили, что его поставили на учет в комиссии по делам несовершеннолетних, после чего начали задавать вопросы о том, почему он решил выйти на акцию.

«Есть мнение, что это как бы не твой позыв, а что тебе за это денежку заплатили, что это все куплено», — в частности, заявила одна из сотрудниц училища. Спортсмен ответил, что ему никто не платил и что его поступок не был импульсивным: «Я действительно взвешивал: стоит, не стоит — и не нашел причин, почему я должен молчать».

Затем у Бушуева начали спрашивать, где он берет информацию о происходящем в Украине. Он ответил, что читает «Медузу», «Дождь», «Медиазону» и другие независимые СМИ, которые «не были пойманы на искажении фактов», в ответ на что ему предложили послушать другую информацию от беженцев из Донбасса. Бушуева также спросили, почему он не думал о войне в 2014 году — на что он ответил, что тогда ему было . Тогда сотрудницы начали рассказывать про своих друзей, от которых они получают «настоящую информацию».

«Я, например, смотрю информацию у источника независимого, да. Украинский еврей, который живет в Израиле. Он жил в Союзе, он жил в Украине, он родился во Львове, он аналитик, он живет в другой стране. Ни мы, ни Украина ему никто. Давай я тебе дам его почитать. Вот он независим. То есть у него есть проживание в Украине, в нашей стране. Да, он там ни тех не ругает, ни этих не хвалит, но прямо вот по факту. И он не смотрит, чего там выкладывает в соцсетях. А он человек, который умеет анализировать данные без всяких оценок. Вот и почитай, что там пишут. Вот это независимый источник, понимаешь», — сказала одна из сотрудниц.

Женщины также заявили Бушуеву, что они сами «против войны», но при этом «есть нюансы». Они подчеркнули, что россияне «никогда не были захватчиками» и «мы не обороняемся, мы защищаем». Бушуеву рассказали, что Украина восемь лет готовилась к нападению на Россию, что якобы подтверждается документами.

«И вот из-за такого, что ты делаешь, вот то, что ты делаешь, такие, как ты… Вы не понимаете, правда, правда, не понимаете, там люди гибнут. А вы дурачки, дурачки просто. Вот вы это афишируете здесь, вот вас туда реально притащить, показать нам, че происходит. Чтобы вы поняли, где лучше жить», — сказали Бушуеву.

В завершение беседы сотрудницы училища заявили, что от них потребовали провести ее для отчетности, и что из-за поведения Бушуева они опасаются проверок, так как «плохо ведут воспитательную работу».

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