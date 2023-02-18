Eugene Hoshiko / AP / Scanpix / LETA

В Японии получил широкую известность профессор Йельского университета Юсуке Нарита, который допускает возможность решения проблемы старения японского населения с помощью массового самоубийства пожилых людей. Во всяком случае, такие мысли он высказывал публично в 2021 и 2022 годах, хотя теперь утверждает, что его слова вырвали из контекста.

Япония — страна с самым возрастным населением в мире. Еще в 2012 году японский минздрав прогнозировал, что к 2060 году население страны может сократиться со 128 до 87 миллионов человек, из которых 40% будут пенсионерами. Япония занимает первое место в мировом рейтинге стареющих обществ по доле людей старше 65 лет — 29,1% (36,27 миллиона человек).

В 2022 году количество пожилых жителей Японии в возрасте 75 лет и старше впервые превысило 15% от всего населения страны. Сейчас в стране проживает 19,73 миллиона человек (15,5% от общего населения), которые находятся в этой возрастной группе.

Из-за растущей нагрузки на экономику японские власти задумывались над повышением пенсионного возраста. Сейчас японцы могут выйти на пенсию в любой момент между 60 и 70 годами. В январе 2023 года премьер-министр страны Фумио Кисида заявил, что низкий уровень рождаемости в Японии и старение населения представляют серьезную опасность.

«В Японии вопрос стоит сегодня так — сможем ли мы продолжать функционировать как общество. Политика в отношении рождаемости и воспитания детей — вопрос, который не может быть отложен. <…> Мы должны построить социальную экономику, ориентированную в первую очередь на детей», — говорил премьер.

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В декабре 2021 года на тот момент 37-летний профессор Йельского университета Юсуке Нарита в интервью японской новостной программе заявил, что «довольно очевидным» решением проблемы старения населения было бы «массовое самоубийство, или массовое сэппуку, пожилых людей». The New York Times обращает внимание на еще одно выступление Нариты — в 2022 году. Отвечая на вопрос подростка о массовом самоубийстве, Нарита привел в пример фильм «Солнцестояние» американского режиссера Ари Астера, который вышел в 2019 году. По сюжету фильма, в частности, двое старейшин общины совершают ритуальное самоубийство, прыгая со скалы.

«Хорошо это или нет, сложно сказать. Если вы считаете, что хорошо, то тогда вы можете усердно работать над созданием такого общества», — цитирует газета Нариту. Он также предполагал, что эвтаназия в будущем может стать обязательной. Говоря об эвтаназии, Нарита рассказывал про свою мать, у которой обнаружили аневризму, когда ему было 19 лет. По его словам, уход за ней обходится ему в 100 тысяч иен в месяц (около 755 долларов).

Заявления Нариты и его популярность обеспокоили некоторых японских политиков. Критики профессора считают, что его слова могут вызвать в обществе настроения, сходные с теми, что привели к принятию в 1948 году закона о евгенике. Он предусматривал принудительную стерилизацию людей с различными заболеваниями, в том числе наследственными, психическими заболеваниями и генетическими нарушениями. Закон действовал до 1996 года, его жертвами стали около 25 тысяч человек. В 2019 году правительство Японии принесло официальные извинения жертвам закона и пообещало выплатить компенсации.

Несмотря на критику, Нарита становится все более популярен в Японии среди молодежи, которая считает, как отмечает The New York Times, что старшее поколение тормозит экономический рост. Сейчас у Нариты более полумиллиона подписчиков в твиттере, он регулярно появляется в японских онлайн-шоу и на обложках журналов, а также участвует в рекламе энергетического напитка.

В комментарии The New York Times он сказал, что его слова про самоубийства и эвтаназию были в значительной степени вырваны из контекста. Он отметил, что его больше беспокоит то, что в Японии руководящие должности во власти и корпорациях занимают мужчины старшего возраста.

Нарита заявил, что фразы про «массовое самоубийство» были «абстрактной метафорой». Он утверждает, что обдумал это и решил больше не использовать подобные выражения.

Журналист Масато Фудзисаки в журнале Newsweek Japan отметил, что слова профессора «не следует воспринимать как метафору». По его мнению, поклонники Нариты — это люди, «которые думают, что старики уже должны просто умереть, а социальное обеспечение — сокращено».

The New York Times отмечает, что, несмотря на культуру уважения к старшему поколению, идеи о том, что пожилые люди мешают развитию Японии, уже высказывались публично. Десять лет назад тогдашний министр финансов Таро Асо предложил пожилым людям «поторопиться и умереть». Сейчас он занимает должность заместителя председателя правящей Либерально-демократической партии. Газета также обращает внимание, что в 2022 году вышел японский фантастический фильм «План 75», в котором рассказывается об одноименной государственной программе, поощряющей добровольную эвтаназию пожилых людей для решения проблемы стареющего общества.