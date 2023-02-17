В штате Огайо две недели назад сошел с рельсов и загорелся поезд с токсичными химикатами Власти утверждают, что вода и воздух в районе крушения безопасны. Жители им не верят. Блогеры правых взглядов пишут о «Чернобыле 2.0»

Пожар на месте крушения поезда в Огайо. 6 февраля 2023 года

В штате Огайо 3 февраля 50 вагонов товарного поезда сошли с рельсов и загорелись. Инцидент произошел недалеко от города Восточная Палестина, где проживают примерно 5 тысяч человек. Около 20 вагонов перевозили опасные химические вещества. Поезд следовал из Мэдисона (штат Иллинойс) в Конвей (штат Пенсильвания).

Около двух тысяч жителей, проживающих в непосредственной близости от места крушения, были эвакуированы, в том числе из-за опасности взрыва вагонов. 6 февраля местные власти объявили об обязательной эвакуации и пригрозили арестом тем, что откажется покинуть город. Губернатор Огайо Майк Девайн называл временный отъезд жителей «вопросом жизни и смерти».

Спасатели проделали небольшие дыры в пяти вагонах, химические вещества из которых были сброшены в выкопанные для этого ямы. На фотографиях и видео можно увидеть клубы черного дыма от «контролируемого сжигания» химических веществ.

CBS Evening News

8 февраля местным жителям разрешили вернуться в свои дома после того, как власти взяли пробы воздуха и воды. Было объявлено, что находится в городе безопасно.

В Национальном совете по безопасности на транспорте сообщили, что в 14 вагонах поезда был винилхлорид (газ, производное от этилена, выделяет токсичные вещества при горении). The Guardian отмечает, что винилхлорид связывают с несколькими формами рака (рак печени, легких, лейкемия), которые могут возникать у людей после воздействия этого вещества. Краткосрочным эффектом воздействия могут быть головокружение и сонливость, но при попадании в организм больших доз он может привести к госпитализации и смерти.

Позже Агентство по охране окружающей среды (EPA) опубликовало информацию, которая показала, что при сходе вагонов также были выброшены еще три химических вещества: этилгексилакрилат, изобутилен и монобутиловый эфир этиленгликоля. Их воздействие может вызывать одышку, поражение кожи, кашель, головные боли и тошноту.

Несмотря на заявления официальных лиц о том, что качество воздуха и воды в городе безопасно, жители сообщали о многочисленных неприятных симптомах, в том числе тошноте и жжении в глазах, появлении сыпи на теле, а также неприятном запахе, который стоит в городе. Один из жителей соседнего города рассказал местному телеканалу, что у него неожиданно умерли шесть кур через день после выброса химикатов. Еще несколько жителей сообщали о мертвой рыбе в реке.

Директор департамента природных ресурсов Огайо Мэри Мерц заявила, что в местных ручьях и притоках обнаружено около 3,5 тысячи мертвых рыб 12 различных видов. По ее словам, большинство рыб и других существ, обитающих в воде, вероятно, умерли в течение первых нескольких дней после схода вагонов с рельсов. Несколько жителей также сообщали, что их домашние животные заболели в течение нескольких дней после крушения поезда и сброса химикатов.

CBS News пишет, что токсичные химические вещества попали в реку, которая обеспечивает питьевой водой более 5 миллионов человек. Глава отдела по водным ресурсам Агентства по защите окружающей среды штата Огайо Тиффани Кавалек заявила, что река «способна довольно быстро растворять загрязняющие вещества».

Местные жители в разговоре с «Би-би-си» назвали произошедшее поворотным моментом для города. Владелец местной кофейни Бен Ратнер заявил, что местные жители впадают в панику и постоянно находятся в напряжении. Он сравнил это с посттравматическим синдромом.

16 февраля глава Агентства по охране окружающей среды США Майкл Рейган посетил Восточную Палестину, чтобы лично проследить за восстановительными работами, встретиться с жителями и заверить их в том, что правительство их поддерживает.

The New York Times отмечает, что авария в Восточной Палестине вызвала резкую реакцию сторонников правых взглядов. В постах в твиттере и телеграме они называют сброс отходов в Огайо «крупнейшей экологической катастрофой в истории» или «Чернобылем 2.0». Как отмечает газета, часть пользователей, не приводя доказательств, пишут в соцсетях, что важнейшие водохранилища, обслуживающие соседние штаты, могут быть сильно загрязнены. По их мнению, власти, железнодорожные компании и СМИ намеренно скрывают последствия произошедшего. Заявления о том, что власти скрывают реальные последствия, прозвучали и в эфире телеканала Fox News.

Вечером 15 февраля в спортзале школы в Восточной Палестине прошло собрание, на котором местные чиновники должны были ответить на вопросы жителей. За несколько часов до этого железнодорожный оператор Norfolk Southern, ответственный за перевозку потерпевшего крушение грузового состава, объявил, что не будет присутствовать на встрече, так как его сотрудникам поступают угрозы физической расправы.

The New York Times отмечает, что местные жители остались разочарованы результатами встречи. Они требовали заверений, что воду в их домах можно пить без опасений. Местные власти рекомендовали жителям пользоваться бутилированной водой, особенно тем, кто берет воду в колодцах. На следующий день Агентство по охране окружающей среды штата Огайо объявило, что «уверено в безопасности воды для питья», отметив, что серия тестов не выявила загрязнений. При этом оно призвало тех, кто пользуется колодцами, отправить воду на проверку.