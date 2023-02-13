Вышел трейлер третьей части «Стражей галактики» В фильме покажут Гамору из альтернативной реальности и расскажут историю енота Ракеты

Студия Marvel выпустила трейлер фильма «Стражи Галактики. Часть 3». Ролик представили в рамках Супербоула-2023 — матча за чемпионский титул в Национальной футбольной лиге США.

Marvel Entertainment

В новом фильме возлюбленную главного героя Звездного Лорда заменит Гамора из альтернативной реальности, поскольку во вселенной Marvel настоящую Гамору убили в картине «Мстители: Война бесконечности». О своих чувствах к лидеру Стражей она не помнит.

Кроме того, в ленте расскажут историю члена команды Стражей, генетически модифицированного енота Ракеты. Главным злодеем в третьей части выступает Высший Эволюционер — ученый, создающий мутантов. Один из них — Ракета.

Также среди прочих персонажей в картине появится собака Космо, отправленная в космос Советским Союзом и имеющая телепатические способности.

Режиссером картины, как и двух первых частей, выступил Джеймс Ганн. Для него это последняя работа по комиксам Marvel «Стражи галактики». В 2018 году Ганна отстраняли от работы над третьей частью из-за старых оскорбительных твитов, однако позже разрешили вернуться к съемкам.

Главные роли исполнили Крис Пратт, Зои Салдана, Дэйв Батиста, Вин Дизель, Брэдли Купер и Карен Гиллан.

Мировая премьера фильма назначена на 5 мая 2023 года.

О предыдущей части «Стражей галактики»

«Стражи Галактики. Часть II». Десять причин пойти в кино Малыш Грут, улетный саундтрек и не только

О предыдущей части «Стражей галактики»

«Стражи Галактики. Часть II». Десять причин пойти в кино Малыш Грут, улетный саундтрек и не только