В Подмосковье ученица пятого класса напала на одноклассницу. Она по меньшей мере 30 раз ударила ее ножом в туалете, а затем вернулась в класс 11-летняя пострадавшая в тяжелом состоянии

В подмосковных Химках ученица пятого класса напала с ножом на одноклассницу. Пострадавшая — 11-летняя девочка — доставлена в больницу. Возбуждены уголовные дела о покушении на убийство малолетней и о халатности должностных лиц, объявило управление Следственного комитета РФ по Московской области.

Нападение, сообщила полиция Московской области, произошло в образовательном учреждении на Парковой улице в Химках; там находится лицей № 10. Между одноклассницами произошел конфликт, причина которого пока официально не названа. Одна девочка напала на другую в туалете лицея с ножом, который принесла из дома. Состояние раненой медики оценили как крайне тяжелое, рассказал Минздрав Подмосковья.

Baza сообщила со ссылкой на родных пострадавшей пятиклассницы, что у нее обнаружили около 100 ножевых ранений. Mash написал, что ранений больше сотни. Телеграм-канал Shot сообщил, что их около 30. По данным канала, девочка оказалась в реанимации, позднее ее доставили на вертолете в другую больницу. У школьницы повреждения грудной клетки и головы, рассказал источник ТАСС в правоохранительных органах.

Девочка, которую подозревают в нападении, по всей видимости, спланировала его заранее. Утром 7 февраля она, по информации Mash, написала подруге, что убьет одноклассницу и «будет сидеть в колонии», но подруга не придала этому значения. Девочка принесла из дома кухонный нож (возможно, в ланч-боксе) и напала на одноклассницу в туалете. По одной версии, она подкараулила жертву там, по другой — специально заманила в туалет. Нападение произошло около 10:40 по московскому времени, рассказали «Подъему» ученики лицея.

Телеграм-канал «Осторожно, Москва» сообщил, что пятиклассница наносила удары жертве около двух минут. По данным Mash, она остановилась, когда ее «спугнула» старшеклассница. После этого нападавшая прошла по коридорам лицея, вернулась в класс и заявила, что «убила» одноклассницу, пишут Shot и Mash. Сообщается, что на ней были следы крови, а в руках она якобы все еще держала нож. Пока она шла по коридорам, несколько детей предупредили учителей о «девочке с ножом», сообщил «Осторожно, Москва».

По данным канала, подозреваемую изолировали в одном из кабинетов, ее мать вызвали в школу, с девочкой несколько часов работал психолог, после чего ее передали полиции. Сообщается, что уроки в лицее отменили.

Как пишет Shot, основная версия конфликта между школьницами, которую рассматривают сотрудники правоохранительных органов, — ссора из-за мальчика. Такую же версию выдвинул «Подъем» со ссылкой на учащихся лицея. При этом Mash заявил, что нападение произошло, потому что подозреваемая хотела подружиться с пострадавшей, но та отказывалась. А Baza написала, что одноклассницы раньше дружили, но потом «что-то сломалось» и одна рассказала секреты другой в классе. А «последней каплей» якобы стала популярная среди детей видеоигра Genshin Impact: девочки поссорились из-за нее и одна решила отомстить другой, заявила Baza. Как ссора связана с игрой, издание не уточнило.

Семьи девочек утверждают, что не знали об их конфликте, отметила Baza. По данным издания, родители подозреваемой заявили, что их дочь «ни с кем ни конфликтовала, училась хорошо, увлекалась капоэйрой». Родственники пострадавшей, в свою очередь, рассказали, что отслеживали переписку девочки и что, судя по ней, та ни с кем не ссорилась.

«Медуза» в России теперь не только «иноагент», но еще и «нежелательная» организация. Этот статус гораздо хуже прежнего. Тем не менее мы продолжаем работать. Нас по-прежнему можно читать. Это безопасно. Здесь — все ответы на тревожные вопросы.

Фото на обложке: Сергей Бобылев / ТАСС