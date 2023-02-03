Архив Миланы Каштановой

31 января в Таллине в возрасте 34 лет умерла Милана Каштанова. В 2010 году в Санкт-Петербурге на нее упала глыба льда — все последующие годы она боролась с последствиями травмы.

«Последние недели состояние Миланы ухудшилось, она провела их в больнице. Мы благодарны всем, кто поддерживал нас на протяжении многих лет на этом нелегком пути», — написали Вадим и Елена Каштановы, родители Миланы, в блоге, посвященном дочери, который они вели 13 лет.

Врачи считали, что она никогда не придет в сознание

Гражданка Эстонии Милана Каштанова училась в Санкт-Петербурге на психолога. 5 февраля 2010 года, когда 21-летняя Милана проходила мимо дома, крышу которого чистили от льда, ей на голову с высоты более 20 метров упала ледяная глыба. Никаких ограждений рядом с опасной зоной не было — впоследствии сотруднице коммунальных служб Татьяне Ушаковой дали за это полгода лишения свободы условно по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Сразу после инцидента Каштанову в крайне тяжелом состоянии госпитализировали в Мариинскую больницу, где ей сделали несколько операций на мозге, что позволило сохранить жизнь. Как потом рассказывали родители Миланы, врачи в России, а затем в Эстонии, куда ее перевезли через три месяца после произошедшего, прогнозировали, что у нее никогда не восстановится сознание.

Семья Каштановой решила попробовать продолжить ее лечение в Германии, но власти Эстонии отказались помогать с его оплатой, так как сочли эту идею бесперспективной. Родителям пришлось искать деньги самостоятельно — они заложили квартиру, а также собирали средства с помощью краудфандинга. Как писала «Фонтанка» в 2018 году, впоследствии Каштановым удалось выиграть в Санкт-Петербурге несколько судебных исков к местным коммунальным службам на общую сумму 10 миллионов рублей; благодаря этим деньгам они смогли погасить долги.

Милана Каштанова с родителями в 2017 году Группа поддержки Миланы Каштановой во Вконтакте

Каштанова провела в больницах три года. Ей пришлось заново учиться говорить и двигать руками

В октябре 2010 года к Каштановой вернулось сознание, а еще через два месяца впервые смогла произнести слово. До середины 2011 года она оставалась в клинике в Кельне, а затем еще два года лежала в больнице в эстонском Тарту. Только летом 2013 года ее привезли домой, где лечение продолжилось: Каштанова занималась с логопедом и физическим терапевтом.

В течение последующих лет Милана заново научилась сидеть, двигать руками, держать столовые приборы. В 2017 году родители начали вывозить ее из дома — на природу, в гости и на концерты. Тогда же власти Эстонии официально вернули девушке статус дееспособной, и вскоре она смогла проголосовать на выборах. «Правая рука у нее двигается, поэтому она могла поставить галочку», — рассказывал в 2018 году «Фонтанке» ее отец. На 30-летие родители подарили Милане собаку.

Милана Каштанова и ее собака Тоффи, 2020 год Архив Миланы Каштановой

Все эти годы Милана Каштанова боролась с различными заболеваниями, которые были последствиями падения льдины. У нее были сильные головные боли, проблемы с почками, несколько раз она переносила пневмонию. В середине 2021 года Каштанова заболела коронавирусом и была госпитализирована с 50-процентным поражением легких.

В начале 2022 года состояние Миланы в очередной раз ухудшилось. Как рассказал «Фонтанке» ее отец, 15 января у нее начались эпилептические приступы, вызванные отеком мозга. В больнице она заболела пневмонией и перенесла инсульт. Когда, как казалось, Каштанова начала поправляться, у нее случился еще один инсульт. Через четыре дня она умерла.

«Единственное, что хоть как-то оправдывает ее уход — то, что теперь у дочери ничего не болит. Страшно заходить в комнату с ее кроватью, тренажерами, гаджетами, которыми она себя окружила. Закрыли двери. А собака скребется, не верит, что там никого нет. Конечно, мы понимали, что это когда-то произойдет, причем при нашей жизни. Но верили, что она с нами побудет еще, что это произойдет как можно позже», — сказал отец девушки.

Он поблагодарил всех, кто поддерживал семью все эти годы, подчеркнув, что «это продлило нашу жизнь рядом с дочерью, продлило жизнь Миланы».