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FBI

В США вышла на свободу Ана Монтес — американка, которую называют одной из самых опасных шпионок за время холодной войны. Она 17 лет передавала секретные сведения кубинским властям, работая в разведывательном управлении министерства обороны США. Монтес арестовали в 2001 году. Она провела 21 год в техасской тюрьме со строгими условиями содержания. Ее историю рассказал изданию The Washington Post журналист Джим Попкин, написавший книгу о ней.

«Ана Монтес — вероятно, самая опасная шпионка, о которой большинство людей никогда не слышали, и это просто причуда времени. Ана была арестована сразу после 11 сентября [2001 года], и, несмотря на размах ее преступлений, из-за терактов и очевидного внимания к ним ее дело как бы затерялось в суете. Но она очень, очень важная шпионка по многим причинам», — рассказал Джим Попкин.

Ана Монтес на протяжении почти 17 лет вела успешную шпионскую деятельность, передавая кубинским властям совершенно секретную информацию разведки США. В частности, считается, что она скомпрометировала четырех агентов ЦРУ на Кубе. Что с ними случилось после этого, неизвестно, поскольку многие материалы дела шпионки все еще остаются засекреченными.

Монтес раскрыла секретную спутниковую систему под кодовым названием «Мисти», которую США разработали для сбора информации о Кубе, Китае, России и Иране. Джим Попкин оговорился, что не знает всех подробностей, но он предполагает, что Куба делилась сведениями, полученными от шпионки, с Россией.

Как отмечает журналист, Ана Монтес действовала не из корыстных побуждений. По его словам, за время своей работы она взяла у кубинских властей всего несколько тысяч долларов на расходы. Считается, что одной из главных причин того, что Монтес решилась работать на Кубу, было ее резкое несогласие с политикой, проводимой президентом Рональдом Рейганом в Центральной Америке, где США оказывали поддержку «Контрас» — группировке правого толка, участвовавшей в гражданской войне в Никарагуа.

Ана Монтес в 1970-х годах поступила в университет Вирджинии, а первый год обучения провела в Мадриде, где оказалась в компании радикально настроенных студентов. Позже она поступила в аспирантуру университета имени Джонса Хопкинса, где также нашла единомышленников.

Тогда ее заметила Марта Веласкес, студентка, которая работала на кубинскую разведку. Она завербовала Монтес и вместе с ней — через другие страны — отправилась в Гавану. По пути они встречались с кубинскими представителями в Мадриде и Праге. В Гаване Монтес прошла специальную подготовку, после чего, при содействии кубинцев, ей удалось устроиться в разведывательное управление министерства обороны США.

Мишель Ван Клив, возглавлявшая контрразведку при президенте США Джордже Буше — младшем, в 2012 году рассказывала:

[Монтес] скомпрометировала почти все, что мы знали о Кубе и о том, как мы действовали на Кубе. Кубинцы были прекрасно осведомлены обо всем, что мы знали о них, и могли использовать это в своих интересах. Кроме того, у Монтес была возможность влиять на оценки ситуации на Кубе в своих разговорах с коллегами.

Как рассказал Джим Попкин, Ана Монтес получала задания посредством коротковолновых передач, а передавала информацию во время личных встреч. При этом, отмечает журналист, она была крайне осторожна — никогда не выносила с места работы документы, запоминая всю важную информацию. Ее ближайшие родственники, четверо из которых работали в ФБР, вплоть до ее ареста не подозревали, что она могла быть кубинской шпионкой.

Когда именно американские спецслужбы узнали о шпионской деятельности Монтес, точно не известно. Первым ее заподозрило Агентство национальной безопасности (АНБ), сотрудники которого поймали кубинские радиопередачи и смогли расшифровать часть послания, адресованного Монтес. Агентство передало информацию ФБР, которое больше двух лет вело расследование — безуспешно. Затем сотрудница АНБ, расшифровавшая послание, обратилась напрямую в разведывательное управление министерства обороны, где делом занялся Скотт Кармайкл, «охотник за кротами».

Ана Монтес была задержана в сентябре 2001 года, через десять дней после терактов 11 сентября. Ей предъявили обвинение в шпионаже в пользу Кубы. Она признала вину и в октябре 2002 года получила 25 лет тюремного заключения.

Монтес вышла на свободу 6 января 2023 года, отсидев 21 год и три месяца. Ее выпустили раньше срока за хорошее поведение. По словам Джима Попкина, теперь Ана Монтес, которой в феврале исполнится 66 лет, намерена отправиться в Пуэрто-Рико, где у нее живут родственники.

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