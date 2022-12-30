Вивьен Вествуд была «крестной матерью панка». А еще она придумала «мини-крини», приходила к Елизавете II без белья и ездила на танке к дому британского премьера Рассказываем о жизни этой удивительной женщины

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David M. Benett / Getty Images

29 декабря британский модный дом Vivienne Westwood сообщил, что его основательница Вивьен Вествуд «мирно ушла из жизни в окружении своей семьи». Ей был 81 год. Она была революционером в мире моды.

Вивьен Вествуд (девичья фамилия — Суайр) родилась в 1941 году в одной из деревень графства Дербишир в северной части Англии в семье рабочих. Родители не понимали страсть дочери к чтению (однажды мать даже заплатила ей, чтобы она избавилась от абонемента в библиотеку), но привили ей непоколебимое чувство уверенности в себе и умение работать руками. Дизайнер рассказывала, что уже в пять лет могла смастерить сама себе пару обуви, а с 11 лет шила себе одежду.

В 1957 году семья переехала в Лондон, где родители Вивьен устроились работать на почту. Сама девушка провела один семестр в художественной школе, изучая ювелирное дело, но в итоге стала учителем в начальной школе. Образования в области дизайна одежды у нее не было. Это не помешало ей сшить себе свадебный наряд, когда в 1961 году она выходила замуж за и любителя танцев Дерека Вествуда. Вивьен родила от него сына Бенджамина. Спустя два года они с Дереком расстались, но она оставила его фамилию.

«Мы жили в обаянии американской мечты: улыбающаяся жена-домохозяйка с ухоженной головой и в накрахмаленном передничке, все блестит, муж приходит домой с работы — а там его ждет идеальная семья. И вот ты это видишь — но потом американская мечта обрывается. Я вдруг поняла: нет, это все чушь собачья, это все унылая вчерашняя мутотень», — признавалась дизайнер в документальном фильме «Вествуд. Панк, икона, активист».

Вивьен вернулась к родителям, продолжила преподавать в школе и продавала самодельные украшения. В 1965 году брат познакомил ее с 19-летним студентом художественной школы Малкольмом Маклареном. Как вспоминала Вествуд в мемуарах, он запомнился ей цветом лица: Макларен использовал тальк, чтобы подчеркнуть свою бледность. Он стал помогать Вествуд с дизайном украшений, у них начался роман, и в 1967 году Вивьен родила второго сына Джо.

Отношения с Маклареном были тяжелыми. Его вырастила бабушка, одно из любимых выражений которой звучало так: «Быть плохим — это хорошо, а быть хорошим — скучно». Макларен просил сына не называть его папой, отказывался помогать Вивьен с детьми, а однажды оставил ее и женился на знакомой студентке. Тем не менее их отношения продолжались: Макларен открывал для Вествуд искусство — и менял ее манеру одеваться. Благодаря ему она, по собственным словам, превратилась из «куколки» в «шикарную» модницу.

В 1971 году Вествуд и Макларен открыли в Лондоне магазин Let It Rock и стали продавать там одежду в стиле , который тогда вернулся в моду. Магазин еще не раз менял концепцию и . Самым известным стало название Sex. К середине 1970-х в магазине продавались рваные футболки, лонгсливы с портретом Елизаветы II, губы которой были проколоты булавкой, рубашки и брюки со стропами как будто для крепления парашюта, белье с шипами и одежда из винила.

Именно там Вествуд и Макларен познакомились с будущими музыкантами панк-группы Sex Pistols. Макларен стал их менеджером, а Вествуд одевала участников. «Гениальность Вествуд заключалась в том, чтобы уловить энергию и иконоборческий дух панка и придать ему визуальное выражение. <…> Sex Pistols показали миру, как звучит панк, а Вествуд показала миру, как он выглядит», — пишет в своем некрологе дизайнеру автор The Guardian Джесс Картнер-Морли.

Бас-гитарист Sex Pistols Сид Вишез и Вивьен Вествуд. 15 ноября 1976 года Ian Dickson / Redferns / Getty Images

Для Вествуд панк был способом бросить вызов истеблишменту, изменить мир. «В то время мы начинали осознавать, что эти ужасные политики пытают людей — например, Пиночет… Идея была в том, что молодежь попытается вставить палки в колеса этой ужасной убийственной машины», — писала дизайнер в мемуарах. Но со временем она поняла, что большинство поклонников панка рассматривают его лишь как музыку и стиль, — и, по собственному признанию, разочаровалась.

К началу 1980-х Макларен переключился с Sex Pistols на нью-вейв-группу Bow Wow Wow. Вествуд придумала для коллектива образы, вдохновленные пиратами и индейцами. В 1981-м она впервые приняла участие в Лондонской неделе моды и представила там ставшую знаменитой коллекцию «Пираты». С тех пор дизайнер продолжала переосмысливать исторический костюм. Сначала вместе с Маклареном, с которым они придумали еще несколько коллекций, а потом самостоятельно. «Я бы, конечно, поздоровалась, если бы увидела его, но, к сожалению, мы больше не друзья», — говорила Вествуд про Макларена в 2007-м. Спустя три года он умер от рака, ему было 64 года.

Вдохновление для своих следующих коллекций дизайнер черпала в основном в костюмах XVII—XIX веков. Вествуд вернула популярность корсетам, превратив их из нижнего белья в полноценный элемент костюма. Она придумала «мини-крини» — викторианское платье с кринолином, но таким коротким, что его ни за что не надели бы женщины той эпохи. Вествуд (еще вместе с Маклареном) создала шляпу Buffalo, которую поколение интернета открыло для себя в 2014 году, когда музыкант Фаррелл Уильямс появился в ней на церемонии «Грэмми». Она подчеркивала грудь и бедра моделей и ставила их на такую высокую платформу, что они буквально падали.

Платье из коллекции «Мини-крини», показанной в 1985 году

«Люди ассоциируют ее с панком и всей этой эстетикой, но она намного больше этого. На нее повлияла история искусства, картины старых мастеров. Она очень внимательно относится к английской традиции пошива одежды», — заявила в некрологе для The New York Times фэшн-журналист Вероник Хайленд.

К концу 1980-х Вествуд получила признание в мире моды. Ее трижды — в 1991, 1992 и 2006 годах — объявляли лучшим британским дизайнером года. В 1992-м королева Елизавета II вручила ей орден Британской империи. Вествуд явилась на церемонию награждения в строгом сером костюме — и без трусов (что запечатлели фотографы, когда она покружилась и ее юбка приподнялась). В 2006-м, удостоившись более высокой степени того же ордена, Вествуд снова, по ее признанию, пришла без белья, но фотографам уже не позировала.

Вивьен Вествуд на показе коллекции весна-лето — 2008 на Неделе моды в Париже. 1 октября 2007 года Lorenzo Santini / WireImage

Из королевы андеграунда Вествуд превратилась в респектабельного дизайнера. В 2008 году героиня сериала «Секс в большом городе» Кэрри Брэдшоу выходила замуж за мужчину своей мечты в свадебном платье Vivienne Westwood. А в 2013-м 12-минутный показ модного дома в Париже обошелся в 200 тысяч фунтов и включал в себя наряды ценой миллион фунтов. Имя Вивьен Вествуд стало одним из самых узнаваемых брендов в Японии, а ее состояние оценивали в миллионы фунтов.

Несмотря на все это, Вествуд продолжила протестовать. В 1989-м она снялась для обложки журнала Tatler в образе премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер (вышло очень похоже). А в 2015-м Вествуд приехала на Даунинг-стрит — уже к другому британскому премьеру, Дэвиду Кэмерону, — на белом танке, протестуя против разрешения на добычу нефти и газа методом .

Это было еще не все. В 2008-м модели на ее показе Vivienne Westwood несли таблички с требованием справедливого суда для узников тюрьмы Гуантанамо. В 2012-м дизайнер лично вышла на подиум в футболке с надписью «Климатическая революция». Она защищала информатора WikiLeaks Челси Мэннинг и основателя сайта Джулиана Ассанжа. В 2020-м дизайнер заковала себя в клетку возле здания суда, где рассматривался вопрос об экстрадиции Ассанжа из Великобритании в США. В 2022-м она сшила для него и его невесты Стеллы Моррис наряды на свадьбу, которая прошла в лондонской тюрьме.

Андреас Кронталер и модель несут Вивьен Вествуд по подиуму на благотворительном показе Fashion For Relief во время Недели моды в Лондоне сезона осень-зима — 2015/16. 19 февраля 2015 года Ian Gavan / Getty Images

Джесс Картнер-Морли, написавшая некролог Вествуд в The Guardian, так описала свою встречу с дизайнером несколько лет назад: «Я должна была взять у нее интервью о ее наследии в моде, но ей было не интересно обсуждать одежду. Вместо этого она устремила на меня пристальный птичий взгляд и страстно говорила о несправедливости современного капитализма и об угрозе прогрессу в защите окружающей среды со стороны политиков-популистов».

Уделяя большое внимание активизму, Вествуд тем не менее была в числе тех знаменитых дизайнеров, кто не продал свой модный дом крупному конгломерату. Она продолжала управлять им вместе с Андреасом Кронталером — своим третьим мужем, с которым они познакомились в художественной школе в Вене, где она преподавала, а он был студентом. Несмотря на 25-летнюю разницу в возрасте, Вествуд и Кронталер прожили в браке 30 лет.