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Владимир Путин и Тони Блэр в резиденции британского премьер-министра на Даунинг-стрит. 17 апреля 2000 года Martyn Hayhow / PA Wire / PA Images / Scanpix / LETA

Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, возглавлявший правительство с 1997 по 2007 год, предлагал в начале 2000-х годов дать президенту России Владимиру Путину «место за главным столом» в мировой политике, постараться сделать так, чтобы он принял подходы стран Запада, а Россия включилась в «западную экономическую модель». Об этом говорится в рассекреченных документах британского Национального архива.

Среди этих документов — отчет о разговоре, состоявшемся между Тони Блэром и вице-президентом США Диком Чейни в 2001 году. Газета The Guardian пишет, что британский премьер в этой беседе описывал Путина как «русского патриота, остро понимающего, что Россия потеряла свое место в мире».

The Telegraph отмечает, что Блэр называл Путина человеком с мышлением, как у Шарля де Голля, президента Франции в 1959-1969 годах. При этом Блэр оговаривался, что было бы неверно называть Путина «русским де Голлем». Во время президентства де Голля у Франции складывались сложные отношения с США: она вышла из военной организации НАТО, а штаб-квартиру организации, находившуюся в Париже, перевели в Брюссель.

В отчете также упоминаются слова британского премьера о действиях российской армии во время Второй чеченской войны, когда Грозный подвергался массированным обстрелам. Блэр говорил, что он «менее критичен, чем некоторые», по отношению к действиям России, и отмечал, что Запад может быть «наивен» в вопросах этого конфликта.

Мнение Блэра не разделяли другие британские чиновники, которые были уверены, что Путин часто обещает одно, а делает другое. Об этом, в частности, свидетельствуют заметки Джона Сойерса, советника британского премьера по внешней политике. Он подвел итоги переговоров Блэра с Путиным и перечислил случаи, когда Москва отступала от своих обещаний.

Среди прочего, в заметках Сойерса упоминаются активная шпионская деятельность России против Великобритании, российская помощь в развитии ядерной программы Ирана и ложные обвинения со стороны России в том, что к гибели атомной подводной лодки «Курск» в 2000 году могла быть причастна Великобритания (в России распространяли версию о том, что «Курск» столкнулся с британской подлодкой).

На переговорах с Блэром Путин, как говорится в рассекреченных документах, уверял, что не будет препятствовать расширению НАТО. «Би-би-си» сообщает, что министр обороны России Игорь Сергеев (занимал этот пост в 1997-2001 годах) в то же время предупреждал, что расширение альянса будет «большой политической ошибкой», и Россия в ответ «предпримет соотвествующие шаги».

В 2002 году, сообщает «Би-би-си», Путин предлагал Блэру построить газопровод, который бы «обеспечил стабильные поставки» газа из России в Великобританию «на десятилетия вперед».

В рассекреченных документах также содержится записка, отправленная Тони Блэру его пресс-службой перед поездкой британского премьера в Москву в октябре 2001 года. «Вы напомните, что Путин приглашал вас на празднование его дня рождения в воскресенье — так что мы передаем набор новых серебряных запонок как подарок от вас. Он будет первым из мировых лидеров, кто их получит», — говорилось в записке.

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