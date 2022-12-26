В Екатеринбурге женщина убила трех своих детей. В записке мужу она написала, что они «поражены бесом, блудом и гордыней»

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Донат Сорокин / ТАСС

В Екатеринбурге женщина убила трех своих детей, заявив, что в них «вселились бесы». Об этом сообщает «Екатеринбург Online».

Убийство произошло в жилом комплексе «Бажовский» в центре города. Как пишет «Комсомольская правда — Екатеринбург» со ссылкой на слова соседей, женщина убила пятимесячную девочку и двух мальчиков в возрасте 10 и 15 лет. Когда ее обнаружили, она лежала на телах. По предварительным данным, пишет издание, женщина задушила детей проводом.

По информации Shot, женщину зовут Анастасия, ей 37 лет. Как сообщает издание, она написала записку мужу: «Мне пришлось убить детей, потому что я умираю от беса полуденного. В тебя водворился Сатана. Сыновья поражены бесом, блудом и гордыней. Дочь укусил Змей-искуситель».

Shot также сообщает, что женщина написала и другим родственникам о том, что «наступил Апокалипсис, в городах много бесов, а ее дети уже в раю». Ее родственники отмечают, что муж женщины был «жестким человеком», который ограничивал ее общение с другими членами семьи.

«Екатеринбург Online» опубликовал еще одну записку женщины. В ней она пишет, что убила детей, «потому что серьезно больна» и потому что ей «некому их передать на попечение в такое тяжелое время».

СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве двух и более малолетних (часть 2 статьи 105 УК РФ). В ведомстве не стали давать подробных комментариев по поводу случившегося, лишь отметив, что на месте работает усиленная следственно-оперативная группа, выясняющая «причины и условия, которые привели к случившейся трагедии». Дело на контроль взяла прокуратура.

Как пишет «Екатеринбург Online», в ближайшее время женщину отправят на психиатрическую экспертизу, что является стандартной практикой в таких случаях. Если ее признают вменяемой, ей грозит до 30 лет лишения свободы — так как пожизненное заключение, которое предусмотрено статьей об убийстве малолетних, женщинам не назначают.