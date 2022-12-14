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Депутаты Европарламента 13 декабря почти единогласно выступили за досрочное прекращение полномочий вице-спикера Евы Кайли, подозреваемой в коррупции. Против отстранения Кайли от должности проголосовал лишь один депутат, двое воздержались. Это новый этап «Катаргейта» — коррупционного скандала, который называют крупнейшим в истории Европарламента.

Еву Кайли, одну из 14 вице-спикеров Европарламента, задержали 9 декабря. По сообщениям СМИ, ее обвиняют в лоббировании интересов Катара при организации чемпионата мира по футболу 2022 года. В частности, по данным газеты Le Soir, речь идет об «отмывании» репутации страны на фоне обвинений в систематических нарушениях прав мигрантов, работавших на стройках объектов для чемпионата.

В ходе расследования сотрудники бельгийской федеральной полиции провели 20 обысков, в результате которых было изъято около полутора миллионов евро наличными. Помимо Кайли, обвинения в коррупции и отмывании денег предъявлены еще как минимум трем фигурантам дела: бывшему депутату Европарламента и главе правозащитной ассоциации «Fight Impunity» Пьеру Антонио Панцери, генеральному секретарю Международной конфедерации профсоюзов Луке Визентини, а также Франческо Джорджи, парламентскому помощнику фракции Прогрессивный альянс социалистов и демократов (S&D) и партнеру Евы Кайли. Всего по делу проходят не менее 10 человек.

Перед голосованием об отставке Кайли спикер Европарламента Роберта Метсола заявила об угрозе европейской демократии. «Не будет никакой безнаказанности. Ни малейшей. Как и не будет „заметания под ковер“. Мы начнем свое расследование для того, что найти способ сделать парламент более защищенным от внешнего воздействия», — сказала она, пообещав, что Евросоюз будет содействовать работе бельгийской полиции. По данным Bloomberg, внутреннее расследование Европарламента может начаться 15 декабря.

Спикер Европарламента также анонсировала ряд реформ. По данным Politico, планируется учредить должность вице-спикера, ответственного за борьбу с коррупцией и иностранным влиянием. Помимо этого, обсуждается возможность создания специального комитета, который будет следить за прозрачностью деятельности парламента и парламентариев, а также создание независимого органа по этике в рамках Евросоюза.

Резолюция, которая готовится в Европарламенте, также будет предусматривать некоторые ограничения для Катара и «представителей его интересов». Что это будут за ограничения, пока неясно. Но уже стало известно, что ЕС решил отложить рассмотрение вопроса о введении безвизового режима для граждан Катара.

Представители Катара отвергают обвинения в причастности к коррупционным схемам. Один из катарских чиновников в комментарии CNBС назвал необоснованными любые попытки связать Катар с коррупционным скандалом.

«Катаргейт» вызвал немедленную реакцию со стороны правых европейских политиков. Бывший лидер французского «Национального объединения» Марин Ле Пен написала в твиттере: «Они втоптали нас в грязь из-за совершенно прозрачного и законного кредита от чешско-российского банка. В то же время Катар передавал чемоданы наличных всем этим коррумпированным людям с так называемой „хорошей стороны“». Кредит, который она упомянула, — это девять миллионов евро, полученные ее партией в 2014 году в First Czech Russian Bank (Первый чешско-российский банк).

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С похожим заявлением выступил депутат Европарламента от «Национального объединения» Филипп Оливье. «Евросоюз любит поучать весь остальной мир. Он поучает Венгрию, поучает Польшу. Он даже поучает [европейское пограничное агентство] Frontex. Лучше бы он сперва разобрался с тем, что творится у него дома», — заявил политик, добавив, что «ЕС — это гигантская нормотворческая машина, работающая без надзора».

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, которого ЕС обвиняет в недостаточной борьбе с коррупцией, после начала «Катаргейта» опубликовал пост со словами «Доброго утра Европейскому парламенту». Он добавил к нему мем, в котором высмеял «серьезную озабоченность» Европарламента по поводу коррупции в Венгрии.

Как начался «Катаргейт»

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Как начался «Катаргейт»

В Брюсселе в рамках коррупционного расследования задержали вице-спикера Европарламента и лидера международной организации профсоюзов Дело касается возможного получения взяток от Катара