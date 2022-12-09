Зеленский заявил, что «российская армия превратила Бахмут в выжженные руины». Вот как выглядит город

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Libkos / AP / Scanpix / LETA

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении по итогам 289-го дня войны рассказал о ситуации на фронте в Донбассе. Он заявил, что город Бахмут практически уничтожен.

Фронтовая ситуация остается очень тяжелой на ключевых направлениях на Донбассе — Бахмут, Соледар, Марьинка, Кременная… На земле этих районов уже давно не осталось живого места, не поврежденного снарядами и огнем.

Оккупанты фактически разрушили Бахмут — еще один город Донбасса, который российская армия превратила в выжженные руины.

Я благодарю всех наших героев, всех солдат и командиров, которые держат фронт на этих направлениях, отражают атаки и наносят врагу ощутимые потери в ответ на тот ад, который зашел в Украину под российским флагом.

289 день війни. Звернення Володимира Зеленського до українців Зе!Президент

Бахмут — ключевое направление наступления российской армии в Донбассе. С июля вооруженные силы РФ продвинулись в эту сторону приблизительно на десять километров. Эксперты американского Института изучения войны считают, что российские войска смогут взять Бахмут только ценой больших потерь.

Вот как выглядит Бахмут на десятый месяц войны

На этих кадрах в телеграме вы также можете посмотреть на центр и окраины Бахмута.

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