В Нижнем Новгороде погиб креативный директор IT-компании Agima СМИ сообщают, что он выпал с балкона, когда в его квартире проходил обыск. СК это не комментирует

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Agima

В Нижнем Новгороде погиб 41-летний креативный директор IT-компании Григорий Коченов. Согласно сообщениям местных СМИ и телеграм-каналов, он выпал с балкона, когда к нему в квартиру пришли с обыском.

Соседи обнаружили тело погибшего у дома на улице Володарского 7 декабря. Телеграм-каналы NiMash и «112» утверждают, что обыск у Коченова проходил по делу «о педофилии». Что именно ему вменялось, из этих сообщений неясно. По данным NiMash, при обыске у Коченова обнаружили более 20 терабайт детской порнографии. Официально эта информация не подтверждена.

NiMash утверждает, что Коченов открыл дверь прибывшим сотрудникам правоохранительных органов, расписался в постановлении и «не стал отнекиваться». Когда полицейские проводили обыск, он пошел на балкон и выпал из окна, говорится в сообщении канала.

В нижегородском управлении Следственного комитета отказались от комментариев. «Никакой информации нет для СМИ», — заявила изданию NN.ru представитель ведомства Юлия Склярова. Она добавила, что задавать вопросы позже также смысла не имеет, поскольку ответ останется прежним. В свою очередь в полиции отказались от комментариев, направив журналистов в СК.

В Agima подтвердили смерть Коченова, отметив, что в «сети сейчас много разной „желтой“ информации о его гибели». Основатель компании Александр Богданов назвал обвинения в «педофилии» и хранении детской порнографии «полной чушью».

Мы считаем, что это громкие и голословные обвинения. В прессе после гибели нашего коллеги звучали слова «педофил», «детская порнография» — это полная чушь. Мы все знали Гришу как суперправильного и суперобразцового человека. За 15 лет совместной работы я его знал как воркоголика, который мог работать сутками. Он был очень известным человеком на рынке digital и дизайна. Того, в чем его обвиняют, просто не может быть.

Юристы Agima не смогли получить от СК информацию, действительно ли в квартире Коченова проходил обыск и подозревали ли его в чем-либо.

Знакомые Коченова не верят сообщениям об обвинениях в его адрес, которые распространяются в СМИ. Дизайнер интерфейсов и бывший сотрудник Agima Артем Пчеляков назвал такие сообщения «бредом».

Директор PR-службы Agima Кристина Ляпцева отметила, что Коченов был «добрым, честным, открытым» человеком. «Тебя они забрали у нас, мы все знаем правду», — добавила она.

UX-дизайнер Игнат Голдман сообщил в твиттере, что погибший публично выступал против войны в Украине. Он предполагает, что гибель сотрудника Agima — «типичная заказуха, когда надо отжать крупный ИТ-бизнес».

Как отмечает NN.ru, помимо работы в Agima Коченов вел курсы графического дизайна, разрабатывал мастер-классы по иллюстрации, адаптивному веб-дизайну и управлению творческим коллективом. В качестве дизайнера он сотрудничал с издательствами Cambridge University Press и Hart Publishing, журналами «Сноб» и «Игромания».

Под руководством Коченова был разработан и запущен первый адаптивный сайт в России. Он выступал спикером крупнейших российских и международных конференций.

У Коченова остались трое детей. По данным СМИ, они живут с бывшей женой погибшего.