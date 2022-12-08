Президент Перу, подозреваемый в коррупции, попытался распустить парламент, чтобы избежать импичмента Ничего не вышло. Его сместили с должности и теперь обвиняют еще и в попытке переворота

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Педро Кастильо (слева) в сопровождении полицейского после задержания Renato Pajuelo / AP / Scanpix / LETA

Президент Перу Педро Кастильо попытался распустить парламент после того, как депутаты решили объявить ему импичмент. Попытка провалилась, и в итоге Кастильо все равно сместили с должности, а теперь обвиняют еще и в попытке переворота.

53-летний Педро Кастильо стал президентом в июле 2021 года, одержав победу с минимальным перевесом. По профессии он был школьным учителем, а свой основной политический капитал заработал, возглавив в 2017 году общенациональную забастовку работников образования. Кастильо придерживается левых взглядов, его партия «Свободное Перу», в частности, выражала поддержку Фиделю Кастро и Уго Чавесу.

На выборы Кастильо шел с обещаниями победить бедность и коррупцию, однако вскоре после вступления в должность обвинять в коррупции начали его самого. За менее чем полтора года его президентства в отношении Кастильо были открыты шесть дел о коррупции, мошенничестве, торговле влиянием, продвижении по службе близких ему людей и плагиате. Его родственница в августе получила два с половиной года тюрьмы по обвинению в коррупции; в президентской резиденции проводились обыски, самого Кастильо вызывали на допросы.

Еще в начале года президенту дважды пытались объявить импичмент, однако оба раза для отстранения от должности не хватало голосов. На фоне политического кризиса, инфляции и экономической стагнации (вызванных как внутренними проблемами, так и пандемией ковида и вторжением России в Украину, повлиявшим на мировые рынки) в стране в марте начались массовые протесты. На месяц в Перу объявляли чрезвычайное положение.

Парламент Перу, большинство в котором у оппозиции, готовился 7 декабря провести третье голосование по импичменту президента. Однако за несколько часов до заседания Кастильо выступил с обращением, в котором объявил, что распускает парламент и немедленно вводит в стране комендантский час.

В своей речи президент обвинил депутатов парламента в «нарушении баланса властей и принципа верховенства закона», а также в попытке установить «парламентскую диктатуру при поддержке, по их собственным словам, Конституционного суда». Кастильо заявил, что организует временное правительство и что в течение ближайших девяти месяцев пройдут выборы в новый парламент и будет принята новая Конституция.

Заявление Кастильо никто не поддержал. Почти сразу премьер-министр Бетси Чавес и еще несколько министров подали прошения об отставке. Конституционный суд назвал действия президента «неудачной попыткой переворота». Приказы президента отказалась исполнять армия.

Парламент, вопреки указу Кастильо о его роспуске, провел заседание об импичменте: 101 депутат проголосовал за, шесть против, еще 10 воздержались. Вскоре после этого вице-президент Дина Болуарте была приведена к президентской присяге. 60-летняя Болуарте стала первой женщиной во главе Перу, она получила полномочия до 2026 года (когда должно было закончиться президентство Кастильо). Болуарте пообещала, что в новый кабинет министров войдут представители всех политических сил.

Дина Болуарте принимает президентскую присягу Cris Bouroncle / AFP / Scanpix / LETA

Сам Кастильо вечером 7 декабря был арестован. В правительстве заявили, что ему предъявили обвинения в мятеже и заговоре с целью свержения конституционного строя. Государственное ТВ показало кадры, на которых бывший президент покидает полицейский участок в сопровождении сотрудников полиции, и сообщило, что в ближайшее время его доставят в тюрьму.

В Лиме 7 декабря прошли крайне немногочисленные уличные акции — как противников президента, так и его сторонников. Последние вступали в стычки с полицией.