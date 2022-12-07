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Флаги Украины и Евросоюза на Европейской площади в Киеве, 24 июня 2022 года Sergeii Supinsky / AFP / Scanpix / LETA

Международная исследовательская сеть по миграции и демократии MIDEM, центр которой находится в Германии, совместно с британской социологической фирмой YouGov провела опрос о готовности европейцев и дальше поддерживать Украину и украинских беженцев на фоне экономических издержек войны.

Опрос проходил онлайн с 16 сентября по 12 октября 2022 года. В нем участвовали 20 403 человека из 10 стран Евросоюза: Германии, Франции, Греции, Италии, Нидерландов, Польши, Швеции, Испании, Чехии и Венгрии. Результаты опроса были представлены в Берлине 5 декабря.

Респондентов спрашивали, стоит ли, по их мнению, и дальше помогать Украине и украинским беженцам, несмотря на последствия войны для экономики собственной страны, или помощь стоит ограничить, чтобы избежать этих последствий. В среднем по странам, где проводилось исследование, за продолжение поддержки выступили 40% респондентов, за ее ограничение — 39%.

В разрезе отдельных государств больше всего сторонников продолжения поддержки в Швеции (61% опрошенных разделяет эту точку зрения, 22% выступают за ограничения), Испании (46% за продолжение поддержки, 29% против), Польше и Нидерландах (по 45% за и по 34% против).

Доля тех, кто выступает за ограничение помощи, выше всего в Чехии (54% разделяют такую позицию, 30% готовы продолжать помощь без оглядки на издержки), Венгрии (51% за ограничения, 27% против) и Греции (49% за ограничения, 27% против).

В Германии, которая наряду с Польшей и Чехией приняла больше всего украинских беженцев, за продолжение поддержки Украины высказались 39% опрошенных, за ограничение — 42%. При этом отмечается, что в Восточной Германии ограничения поддерживают более активно, чем в Западной.

В целом, изучив результаты опроса, в MIDEM пришли к выводу, что готовность помогать украинцам в ЕС все еще достаточно высока, но уровень солидарности с ними снижается из-за экономических и социальных издержек, особенно из-за энергетического кризиса.

Как пишет Der Spiegel, политолог, директор MIDEM Ханс Форлендер заявил, что предстоящая зима может быть новым стресс-тестом для европейской солидарности в Украиной, так как из-за массированных российских ударов по украинской энергетической инфраструктуре в ЕС может хлынуть новая волна беженцев.

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