В Монголии массовые протесты из-за хищений угля на миллиарды долларов. В Улан-Баторе демонстранты штурмовали Дворец правительства

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Акция протеста у Дворца правительства Монголии, 5 декабря 2022 года Туяна Зондуева / ТАСС

В столице Монголии, Улан-Баторе, второй день продолжаются массовые протесты. По информации News.mn, причиной стали сообщения о массовых хищениях угля при поставках из Монголии в Китай.

Протесты начались 4 декабря, сообщает СentralAsia. 5 декабря демонстранты попытались штурмовать Дворец правительства, сломав металлические ворота. По некоторым данным, им удалось ворваться в здание. Также сообщается, что кто-то из протестующих поджег городские елки.

По информации News.mn, в ходе протестов в понедельник пострадали несколько человек: двое местных жителей получили травмы в давке, также пострадали четыре сотрудника службы безопасности дворца.

Протесты в Монголии из-за коррупции Meduza

Власти Монголии пригрозили силой разогнать демонстрацию, если протестующие не разойдутся. На момент публикации текста «Медузы» о задержаниях участников акции не сообщалось. В Минюсте страны заявили, что большинство участников акции — студенты. Глава ведомства Хишгэгийн Нямбаатар также сообщил, что правительство Монголии попросило у Пекина помощи в расследовании дела.

Протесты в Улан-Баторе начались вскоре после того, как местные СМИ сообщили о расхождениях в данных таможенных служб Монголии и Китая: по разным сведениям, из этих данных следует, что было похищено до 6,5 миллиона тонн угля на сумму от 44 до 60 триллионов монгольских тугриков (от почти 13 до более чем 17 миллиардов долларов). В правительстве Монголии, в свою очередь, говорят о хищении 385 тысяч тонн угля. В рамках расследования открыто производство по 10 уголовным делам.

По неофициальной информации, власти Китая казнили чиновников, причастных к хищениям, и передали правительству Монголии сведения о местных политиках, причастных к злоупотреблениям. Участники протестов в Улан-Баторе потребовали раскрыть имена чиновников, замешанных в хищениях, и наказать их.

86% экспорта Монголии приходится на Китай. При этом больше половины поставок — уголь. Власти страны модернизирует свою инфраструктуру, чтобы продавать еще больше ископаемого топлива. Об этом в начале ноября в интервью AFP заявил замминистра горнорудной и тяжелой промышленности Монголии Отгоншар Батнайрамдал.

В 2022 году, согласно официальной статистике, Монголия экспортировала в Китай 19 миллионов тонн угля. Правительство Монголии рассчитывает значительно увеличить поставки и побить рекорд 2019 года, когда объем экспорта достигал 37 миллионов тонн.