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Волонтеры ремонтируют крышу поврежденного обстрелами дома в поселке Новоселовка в Черниговской области Украины. 30 октября 2022 года Ed Ram / Getty Images

Власти Украины привлекли более двух тысяч безработных жителей страны к общественным работам в рамках проекта «Армия восстановления», сообщила заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная.

Участники проекта — люди, потерявшие работу из-за российского вторжения. Как сообщала Бережная в середине ноября, всего в Украине таких не менее пяти миллионов человек. По оценкам Минэкономики, уровень безработицы в Украине по итогам 2022 года составит 30%.

В «Армии восстановления» власти пообещали платить безработным зарплату не ниже минимальной по стране — 6700 гривен. Сейчас правительство уже выплатило им в сумме 8,5 миллиона гривен. С участниками таких работ заключают срочные трудовые договоры.

В рамках проекта, который запустили в октябре, безработные выполняют работы по восстановлению страны. Конкретный вид работ зависит от потребностей региона, где они проводятся.

Чаще всего участников проекта привлекают к:

укреплению дамб, расчистке берегов водоемов,

заготовке дров,

разгрузке гуманитарной помощи,

обустройству подвальных помещений под укрытия,

ремонту помещений социальной сферы,

восстановлению и благоустройству городов,

ликвидации стихийных свалок и обустройству полигонов твердых бытовых отходов.

По словам Бережной, «Армия восстановления» уже работает в Сумской, Черниговской, Киевской, Донецкой, Полтавской и Ровенской областях, а с декабря начнет работать в Волынской области и подконтрольной Украине части Запорожской области.

Наибольшее количество безработных привлекли в Сумской и Киевской областях — 664 человека и 509 человек соответственно. В Полтавской области на общественных работах заняты 313 человек, в подконтрольной Украине части Донецкой области — 262 человека, в Черниговской области — 209 человек, в Ровенской — 67 человек.

В июне правительство Украины утвердило документ, согласно которому официально зарегистрированные безработные, не трудоустроенные в течение 30 дней, будут привлекаться к общественным работам.

«Мы фактически устраняем возможность, когда люди могли получать деньги от государства и отказываться от предложенной работы. В условиях военного времени у государства нет для этого ресурсов. Все должны либо воевать и защищать Родину, либо работать на победу и для фронта», — заявил тогда премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

В начале сентября министр юстиции Украины Денис Малюська оценил ущерб, причиненный стране в результате российского вторжения, более чем в 300 миллиардов долларов. По его словам, это лишь оценки последствий разрушения инфраструктуры, домов и промышленных объектов Украины. Ущерб, нанесенный жителям страны, измерению не поддается, отметил министр. Власти Украины намерены добиться от России компенсаций.

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