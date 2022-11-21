По городу Каркамыш в Турции нанесли ракетный удар, есть погибшие. Перед этим ВВС Турции обстреляли позиции курдов в Сирии и Ираке

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Грузовик, в который попала ракета во время удара по городу Каркамыш в Турции. 21 ноября 2022 года IHA / Reuters / Scanpix / LETA

По меньшей мере три человека погибли и еще шестеро получили ранения из-за обстрела города Каркамыш в турецкой провинции Газиантеп. Об этом, как сообщает Daily Sabah, заявил глава МВД Турции Сулейман Сойлу. По городу, расположенному на границе Турции, как пишет CNN Turk, выпустили пять ракет. Под обстрел попали школа, два дома и грузовик. По данным властей, ракетный удар нанесли из сирийского города Айн-эль-Араб (курдское название — Кобани).

Турецкие власти обвинили в нападении участников (Турция считает их террористическими группировками).

Минобороны Турции сообщило утром 20 ноября, что самолеты турецких ВВС нанесли удары по позициям курдов в Сирии и Ираке, в том числе по стратегически важному сирийскому городу Кобани у границы с Турцией. СМИ сообщали, что 30 представителей курдских Сирийских демократических сил погибли или получили ранения, кроме того, погибли не менее 15 сирийских военных и 14 мирных жителей.

В тот же день, по заявлению МВД Турции, курдские боевики с территории Сирии обстреляли из гранатометов приграничный КПП Онджупынар (пострадали восемь турецких силовиков), а также нежилой район Каркамыша (никто не пострадал).

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил 21 ноября, что турецкие войска провели воздушную операцию в Сирии и Ираке из-за того, что США и Россия не смогли создать 30-километровую зону безопасности в приграничных районах. Эрдоган сказал, что в 2019 году Россия пообещала «очистить» от террористов север Ирака и Сирии, но «Москва не выполнила и отказывается выполнять свой долг», цитирует его ТАСС. Эрдоган заявил, что Турция «очистит» север Сирии и создаст заявленную зону безопасности. По его словам, войска Турции готовы провести наземную операцию в Сирии и Ираке.

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