Во Франции умер иранец Мехран Карими Нассери, который 18 лет прожил в парижском аэропорту На его истории основан фильм Стивена Спилберга «Терминал» 

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Мехран Карими Нассери в парижском аэропорту имени Шарля де Голля. 12 августа 2004 года Stephane de Sakutin / AFP / Scanpix / LETA

В парижском аэропорту имени Шарля де Голля 12 ноября умер 77-летний Мехран Карими Нассери, который прожил в этом аэропорту 18 лет — с августа 1988 по июль 2006 года. The Guardian со ссылкой на представителей аэропорта пишет, что около полудня у Нассери случился сердечный приступ. Прибывшие врачи не смогли его спасти.

Мехран Карими Нассери родился в Иране в 1945 году в семье врача. После смерти отца 23-летний Нассери узнал, что его биологической матерью является шотландская медсестра. Приемная мать Нассери пыталась выгнать его из дома, но он решил через суд отстаивать свое право на наследство. В результате стороны договорились, что Нассери уедет из Ирана, а мачеха будет оплачивать его обучение в университете. Через некоторое время он отправился Великобританию.

Нассери обосновался в городе Брэдфорд и записался на курс истории Югославии в местный университет. Однако спустя три года его стипендия неожиданно прекратилась. После нескольких месяцев безуспешных попыток связаться с семьей он решил вернуться в Иран, чтобы выяснить причины произошедшего.

В Тегеране его сразу же арестовали. Как ему позже объяснили, за участие в протестах против Мохаммеда Реза Пехлеви, последнего шаха Ирана, в которых Нассери принимал участие, находясь в Великобритании. Выйти из тюрьмы ему помогла его мачеха, но с условием, что он больше никогда не вернется в страну.

Следующие несколько лет Нассери жил в Великобритании, пытаясь получить убежище в одной из европейских стран. В 1981 году статус беженца ему предоставила Бельгия. Прожив некоторое время в Брюсселе, он накопил достаточное количество денег на поездку в Глазго, где он рассчитывал найти свою биологическую мать.

Нассери оправился в Великобританию на пароме, однако в пути лишился всех своих документов. Сперва он говорил, что его чемодан с документами украли, а позже утверждал, что отправил документы по почте в Брюссель. Сотрудники британской таможенной службы не пустили Нассери в страну и отправили обратно в Бельгию. Там его тоже не приняли и вернули в Великобританию.

Затем Нассери по непонятной причине отправили во Францию, где его арестовали на четыре месяца за попытку незаконного пересечения границы. После освобождения ему дали 48 часов на то, чтобы покинуть страну. Он отправился в аэропорт Шарля де Голля в надежде, что на самолете ему удастся попасть в Великобританию. Однако из Лондона его вернули в Париж, где снова арестовали за попытку незаконно попасть в страну.

Спустя шесть месяцев Нассери отпустили. Не зная, что ему дальше делать, он вернулся в парижский аэропорт, где прожил до 2006 года. Сперва сотрудники аэропорта пытались избавиться от него, однако в 1992 году французский суд постановил, что, въехав в страну на законных основаниях, он не может быть выдворен из аэропорта. Покинуть здание он также не мог, поскольку у него не было разрешения на въезд во Францию.

После того, как на историю Нассери обратили внимание журналисты, власти Бельгии предложили ему вернуться в Брюссель, однако он отказался, объяснив это тем, что хочет попасть в Великобританию, как и планировал ранее. Позже Франция и Бельгия предложили ему гражданство, однако и от них он отказался, поскольку в документах было указано его иранское происхождение и имя, данное ему при рождении. В тот момент он настаивал на том, что он гражданин Великобритании, рожденный в Швеции, и зовут его сэр Альфред Мехран.

В 2004 году вышел фильм «Терминал», в основу которого легла история Нассери. Картину снял Стивен Спилберг, а главную роль в ней сыграл Том Хэнкс.

В 2006 году Нассери попал в больницу, выписавшись из которой некоторое время жил в отеле рядом с аэропортом на деньги, полученные от продажи прав на его историю для фильма. Потом он перебрался в приют для бездомных. Осенью 2022 года он вернулся в аэропорт, где прожил еще около двух месяцев вплоть до своей смерти. На его банковском счету, как сообщает «Би-би-си», сотрудники правоохранительных органов обнаружили несколько тысяч евро.