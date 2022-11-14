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Настоятель храма в поселке Тельма Иркутской области Сергей Кандыбин пожаловался в ФСБ на бывшего депутата от КПРФ Сергея Угляницу, который выступил против войны в Украине. Об этом сообщила . Согласно протоколу, священник обратился в правоохранительные органы из-за разговора, который состоялся весной 2022 года.

«11 апреля в первой половине дня церковь по адресу улица Зуева, 1 посетил ранее неизвестный мне мужчина, который, по словам регистратора церковной лавки, на протяжении недели искал со мной встречи», — рассказал следователям священник.

По его словам, мужчина подошел к нему, чтобы обсудить проповедь, с которой Кандыбин выступил вскоре после начала войны в Украине — в ней священник обвинил в происходящем США, а также заявил, что гуманитарную катастрофу в Украине усугубляют «некоторые, которые из-за океана творили злодеяния во Вьетнаме, в Югославии, Ираке, Сирии».

Храм в честь Казанской иконы Божьей Матери Тельма

Кандыбин сказал сотрудникам ФСБ, что прихожанину, которого он назвал «блогером», не понравилась его проповедь. По словам священника, Сергей Угляница поделился с ним мнением, что «война носит захватнический характер», а виновато в ней российское руководство и вооруженные силы.

Священник также заявил, что пытался возразить «блогеру», пытался воззвать к его патриотическим чувствам, но тот якобы сказал ему следующее: «Как по мне, пусть лучше эта война закончится победой Украины. Жду дня, когда по телевизору покажут шествие украинской армии по Красной площади».

«Мои попытки успокоить его и привести к диалогу не увенчались успехом, были восприняты в штыки. В дальнейшем он продолжил говорить о своем желании увидеть скорейшее контрнаступление украинских войск. Наш с ним разговор зашел в тупик, и мужчина сказал мне: „Я поставлю свечи за победу Украины и удалюсь из вашего храма“», — рассказал ФСБ Кандыбин.

Сергей Угляница рассказал «Медиазоне», что многое из слов священника не соответствует действительности, в частности, в разговоре Угляница не называл себя блогером. Помимо этого, он отметил, что был прихожанином храма 10 лет:

Поэтому поп, когда говорит, что знать не знал меня, мягко говоря, лукавит: за десять-то лет всяко знал. Я не общался с ним ранее на такие душещипательные темы, но всегда вносил свою лепту в поддержание православия в России.

По словам бывшего депутата, он не говорил, что ждет шествия украинской армии по Красной площади: «Я спросил: „А что вы, святые отцы, будете делать, если ВСУ проведут парад на Красной площади, займут Москву, Кремль? Что дальше будет с вами, если вы открыто поддерживаете насилие? Вы не понимаете, на что вас толкают? Вас не будет в Русской православной церкви в итоге“. И свечку я за это не ставил. Ставил за упокой души всех погибших на этой войне», — объяснил Угляница.

Священник подтвердил журналистам, что обратился в ФСБ, и объяснил это «страхом за безопасность страны».

Я ж вообще не знаю, кто он такой, этот Угляница. Пришел, разнюхивал что-то, выспрашивал, речи нехорошие вел. А если он с Украины приехал? Может, вообще диверсант? Вообще, если он такое себе позволяет вслух говорить, значит, надо с ним разобраться! И что такого в том, что написал? Я благое дело сделал.

После обращения священника правоохранительные органы начали доследственную проверку в отношении бывшего депутата. В начале октября полицейские, пишет «Медиазона», выломали дверь по месту прописки Сергея Угляницы в Усолье-Сибирском. Узнав, что он там не живет, сотрудники МВД ушли. Следующие несколько дней они обзванивали друзей и знакомых бывшего депутата, и только после этого ему позвонили из прокуратуры и попросили явиться для составления протокола. «Я, конечно, явился. 12 октября составили административный протокол, даже два за раз», — рассказал Угляница.

Бывшего депутата обвинили в возбуждение ненависти к военным, полицейским и представителям власти, а также «к широкому кругу лиц и представителям власти, точнее к президенту РФ Владимиру Путину» за посты и комментарии, которые Угляница публиковал в социальных сетях. Всего в протоколах, составленных по материалам проверки, были приведены ссылки на семь публикаций.

Первое заседание по делу Угляницы прошло в конце октября. В ноябре судья переквалифицировала дело на статью о «дискредитации» армии, а позже и вовсе прекратила дело в связи с истечением срока давности.

По мнению бывшего депутата, властям «нужна показательная порка» и сотрудники ФСБ не оставят его в покое: «Не думаю, что они на этом остановятся. Дотащат все-таки до суда. Авось на этот раз у них получится», — сказал Сергей Угляница.

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Как преследуют за «дискредитацию» армии

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