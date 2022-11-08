Рэпер Schokk из Германии (тот самый, который когда-то получил «леща» вместе с Оксимироном) попросил убежища в РФ Он утверждает, что на него завели дело за поддержку войны. Но, кажется, это не так

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Русскоязычный рэпер из Германии Schokk (также известен как Дима Бамберг, настоящее имя Дмитрий Гинтер), который поддерживает войну в Украине, обратился в администрацию президента России с просьбой предоставить ему политическое убежище. Пост об этом он выложил 7 ноября в своем телеграм-канале (орфография и пунктуация сохранены).

Я, Дмитрий Федорович Гинтер, 11 декабря, 1980 года рождения, обращаюсь к вам за помощью. За мою публичную про-российскую позицию и поддержку на меня было заведено уголовное дело в Германии. Будучи гражданином Германии я больше не могу туда вернуться.

Я публично поддерживал Россию и в 2014 и это стоило мне карьеры. Сегодня мне угрожает реальный срок и я уверен показательный публичный трибунал в немецких СМИ. Я прошу политическое убежище.

Дмитрий Гинтер наиболее известен как баттл-рэпер и бывший соратник , который в 2011 году вместе с ним получил пощечину от рэпера Ромы Жигана. Так называемая сцена «лещевания» была снята на видео; боясь, что ролик опубликуют, Оксимирон вынужден был в последующие годы имитировать дружбу с Ромой Жиганом. Он рассказал об этом конфликте и его последствиях в клипе «Кто убил Марка?», выпущенном год назад.

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Гинтер родился в Казахстане. В 1990-х он с семьей переехал в Германию и получил гражданство этой страны. С начала 2010-х рэпер стал регулярно приезжать в Россию. После вторжения РФ в Украину он пообещал переехать в Москву насовсем. «Русский я генетически совсем чуть-чуть. В душе же чувствую себя русским, потому что вырос с русским языком, музыкой, литературой и кино. И потому что искренне люблю Россию и русский народ», — писал он в телеграме.

О том, что обещание о переезде в Москву выполнено, Гинтер сообщил в мае. Он также говорил, что ему стыдно за европейское «лицемерие, двойные стандарты, ложь в СМИ и травлю русских»; что он еще в 2014 году «троллил майданутых онлайн-бойцов» и столкнулся из-за этого с угрозами. Украинцев Гинтер называл «кретинами с промытыми мозгами», а выступившего против войны бывшего друга и единомышленника Оксимирона — «аксимеренко».

«Я вырос в Европе. Я ее знаю лучше большинства из вас. <…> Для меня это война России с западом на территории Украины. Извините меня, украинцы, что не придаю вам больше значения, чем роль катка, на котором в хоккей играют», — рассуждал Гинтер в телеграме в конце сентября. В начале ноября он показал в твиттере свое фото под портретом президента России Владимира Путина, а также выложил отрывок новой песни про войну с Украиной.

7 ноября рэпер сообщил: «На меня в Германии официально завели дело за поддержку России. Это подтвердил верифицированный твиттер полиции ФРГ». В качестве доказательства он показал скриншот из твиттера. На нем один из пользователей просит полицию Саксонии проверить твит рэпера о том, что он как иностранец на стороне России, но поддерживает воюющих финансово. Полиция , что твит отправлен на проверку.

О возбуждении уголовного дела в ответе полиции не говорится. Но, опубликовав скриншот с этим ответом, рэпер и попросил политическое убежище в России, заявив, что ему «угрожает реальный срок».

На следующий день, 8 ноября, Гинтер сказал Mash, что к делу причастны журналисты. По словам рэпера, на него «настучали» главные редакторы «Русской службы Би-би-си», « » и «Медузы» (это не соответствует действительности, — прим. «Медузы»).

В разговоре с Readovka Гинтер высказался подробнее. Из его объяснения следует, что спор с журналистами в твиттере он расценил как «стукачество», а сообщение полиции о проверке его твита — как уведомление о возбуждении уголовного дела.

Началось это со словесной перепалки в твиттере с представителями либеральной общественности России,… такими как , это редакторы «Медузы», «Медиазоны», «Би-би-си» или как их там всех. Меня спрашивали, почему я не на фронте. На что я ответил, что как гражданин Германии я там быть и не могу, но это не мешает мне поддерживать Россию и воюющих там солдат, среди которых очень много моих слушателей. И добавил, что на данный момент я полезнее здесь, поддерживая ребят финансово и морально. На это я получил целую волну ненависти, угроз, меня стали отмечать вместе с верифицированным твиттер-каналом полиции Германии. В какой-то момент этот канал на это отреагировал и сообщил, что твиты мои зафиксированы и отправлены в LKA — это Landeskriminalamt, верхний следственный комитет. То есть, буквально сообщили мне, что дело завели.

Как сообщает Mash, сейчас Гинтер находится в России по визе, которая скоро истекает. «А как только он пересечет границу ЕС, его арестуют. Поэтому артист решил публично попросить политического убежища», — пояснило издание мотивы рэпера.

Фото на обложке: Twitter Schokk