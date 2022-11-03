В Севастополе четырех дельфинов из дельфинария выбросили в море. Владелец заявил, что их «планово выпускают на волю». Животные могут погибнуть

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Власти Севастополя организовали операцию по спасению четырех дельфинов, которых 2 ноября, по словам очевидцев, выбросили в море на одном из городских пляжей, сообщил глава аннексированного региона Михаил Развожаев.

Губернатор рассказал, что в море «выкинули» четырех дельфинов-афалин, которые больше десяти лет прожили в неволе. Как заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова, так поступило руководство дельфинария в Севастополе из-за судебного спора с дельфинарием из Коктебеля.

Севастопольское издание Forpost опубликовало видео, на котором несколько человек выносят из микроавтобуса дельфина и переносят его к морю, в котором виден как минимум еще один дельфин. На записи некий «Владимир Витальевич», который называет себя директором и хозяином дельфинария, говорит, что животных не выбрасывают, а «планово выпускают на волю». Очевидцы спросили владельца дельфинария, почему животные не отплывают от берега. «Если вам в тюрьме посидеть лет 15, а потом на волю выпустить, вы сразу поплывете?» — сказал он.

Утром 3 ноября на поиски отправились сотрудники Росприроднадзора, а также дрессировщик из Коктебеля, которая раньше работала с этими дельфинами. «Есть надежда, что дельфины ее узнают, отозовутся на ее звуковые сигналы и подплывут к лодке», — сказал Развожаев.

Два дельфина, по словам главы Росприроднадзора, приплыли к берегу. Специалисты ведомства собираются выловить их и на спецтранспорте перевести в Коктебель. Двух других дельфинов продолжают искать. Светлана Радионова отметила, что у животных есть чипы, что облегчает поиск.

В прокуратуре Севастополя заявили, что двух самцов и двух самок дельфинов, включенных в Красную книгу, выпустил в море директор дельфинария «Flipper» и директор ООО «Биологическая станция», которыми, по открытым данным, руководит Владимир Витальевич Калниболотский. В прокуратуре заявили, что дельфинов взяли в аренду «для нужд дельфинария у ООО „Биологическая станция“», которая, по словам директора компании, владеет животными с 2012 года.

Полиция Севастополя вечером 2 ноября организовала проверку, а на следующий день возбудила уголовное дело по о жестоком обращении с животными. «Сотрудниками полиции проведен осмотр дельфинария, где содержались животные, для установления возможных дополнительных фактов жестокого обращения с животными, назначены криминалистические экспертизы», — заявили в МВД

Фото на обложке: Zvonimir Barisin / PIXSELL / Scanpix / LETA