Фанатов «Гарри Поттера» попросили не оставлять носки на «могиле» эльфа Добби в Уэльсе. Это угрожает местному пляжу

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Мемориал в память об эльфе Добби на пляже Фрешуотер-Уэст в Уэльсе Sam Cuthbertson / Alamy / Vida Press

Домашний эльф Добби — персонаж книг и фильмов о «Гарри Поттере», один из друзей главного героя. Гарри освободил Добби от необходимости служить семье темного волшебника Люциуса Малфоя, обманом заставив того . В конце Добби погиб от рук Беллатрисы Лейстрендж, родственницы Малфоя. Перед смертью он оказался на берегу моря вместе с Гарри, Роном и Гермионой и сказал: «Такое прекрасное место, чтобы побыть с друзьями». Гарри собственноручно похоронил его.

Кадры смерти Добби были показаны в фильме «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть 1». Их снимали на пляже Фрешуотер-Уэст в графстве Пембрукшир в Уэльсе. Этот пляж — одна из достопримечательностей Пембрукшира; власти графства называют его «раем для серферов». Поклонники «Гарри Поттера» сделали на пляже мемориал в память о Добби. Он представляет собой несколько самодельных деревянных крестов, обложенных разрисованной галькой (например, с надписями «Здесь покоится Добби, свободный эльф»).

В этом году британский , который следит за сохранностью Фрешуотер-Уэст, высказал озабоченность состоянием пляжа. Его ежегодно посещают не менее 75 тысяч человек, и это влияет на его хрупкую экосистему, заявили в Национальном фонде. Представители фонда устроили два онлайн-опроса о том, как бережно и комфортно обустроить пляж. И в том числе спросили о «могиле Добби», предложив перенести ее в «подходящее общедоступное место» за пределами Фрешуотер-Уэст.

Как минимум часть фанатов «Гарри Поттера» этой идее не обрадовалась. «Некоторые люди проезжали дальние расстояния, чтобы разрисовать гальку [для „могилы Добби“] и оставить что-то в память об одном из любимых персонажей», — говорила «Би-би-си» поклонница «Гарри Поттера» из Уэльса Виктория Маклин. Она предположила, что в случае переноса мемориала с пляжа Фрешуотер-Уэст фанаты «поттерианы» соорудят там новый.

В опросах Национального фонда относительно Фрешуотер-Уэст приняли участие около пяти тысяч человек. Получив результаты, организация решила пока оставить мемориал в память о Добби там, где он находится. Но попросила ничего туда не приносить — в том числе носки, которые фанаты «Гарри Поттера» оставляли на «могиле Добби» наряду с разрисованной галькой. Вот какое заявление фонд сделал в конце октября:

Фонд просит посетителей лишь фотографироваться при посещении мемориала, чтобы помочь защитить окружающую среду. Такие предметы, как носки, безделушки и кусочки краски с гальки, могут попасть в морскую среду и пищевую цепочку и подвергнуть риску дикую природу.

Территория Фрешуотер-Уэст представляет особый интерес для науки, так как в его окрестностях обитают серые тюлени, морские свиньи и одна из крупнейших популяций морских птиц в мире. Чтобы защитить местную дикую природу от пластика, фонд просит посетителей Фрешуотер-Уэст не оставлять за собой никаких следов.